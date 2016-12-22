Эксперты назвали 12 не поддержавших публично пенсионную реформу регионов

Фонд «Петербургская политика» подсчитал регионы, поддержавшие и проигнорировавшие тему повышения пенсионного возраста. Власти допускают отсутствие публичной поддержки в регионах, где пройдут выборы, считают эксперты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Реакция регионов

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область — эти 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в обзоре от фонда «Петербургская политика» (копия есть у РБК).

Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. 5 давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов.

Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст в России 14 июня. По плану правительства срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63. Медведев объяснил реформу снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров. 16 июня законопроект о пенсионной реформе правительство внесло в Думу. Срок приема отзывов на документ от регионов истек 17 июля. На момент публикации в системе обеспечения законодательной деятельности было 13 отзывов региональных заксобраний. Региональные парламенты разместили их на сайте самостоятельно, а всего в думский комитет по труду поступило 60 отзывов с консолидированной позиции региональных глав и парламентов, сказал РБК глава комитета Ярослав Нилов. Профильный комитет рекомендовал законопроект к принятию 17 июля. Первое чтение запланировано на 19 июля.

Сомневающиеся регионы

РБК опросил регионы, реакцию которых на реформы эксперты оценили в 0 баллов. В пресс-службе Ярославской областной думы сообщили, что депутаты на каникулах, а в управлении массовых коммуникаций правительства области отметили, что губернатор — в отпуске. Лидера региональных единороссов ранее отставили за критику реформы.

Дагестанские депутаты не успели обсудить реформу до парламентских каникул. Начальник управления администрации главы республики по информполитике Зубайру Зубайруев пояснил, что 90% обсуждающих пенсионную реформу «не понимают, что там будет, люди не вдаются в детали, но кто-то очень за, кто-то очень против, а кому-то все равно». Он убежден, что кампания по агитации и разъяснению реформы «должна была начаться как минимум за полгода, как это происходит в других странах».

Замгубернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков сказал, что, с одной стороны, реформа вызвана экономической необходимостью, но остаются вопросы переподготовки кадров и защиты прав людей предпенсионного возраста.

В небогатых регионах, как Орловская область, выход на пенсию должен быть связан с созданием и обеспечением рабочих мест для молодежи и пенсионеров, сказал РБК врио губернатора от КПРФ Андрей Клычков. Другой губернатор-коммунист, Сергей Левченко (Иркутская область), говорил РБК о несогласии с реформой, поскольку, по его мнению, повысить пенсии можно путем увеличения производительности труда.

Московские депутаты перед выборами мэра решили не направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста и ушли в отпуск, сообщал ранее РБК.

Пресс-служба губернатора Камчатки говорила о преждевременности комментариев, а депутаты заксобрания области делали акцент на теме сохранения льгот по досрочному выходу на пенсию для территорий Крайнего Севера, как и якутские депутаты, пишут авторы доклада. РБК направил запросы в пресс-службы правительства Еврейской АО, Омской и Кемеровской областей и пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову.

Три этапа

«Петербургская политика» выделяет три этапа реакции региональных властей на реформу. С 14 до 22 июня тема «воспринималась как подчеркнуто федеральная» с низкой мотивацией регионов к публичной дискуссии. По наблюдениям экспертов попытки оппозиции вынести вопрос на заседания региональных парламентов нередко блокировались: например, в Омской области коммунистам и ЛДПР не дали поставить такой вопрос на голосование в местном парламенте.

Второй этап — с 23 июня по 9 июля — между выступлением секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о недопустимости критики пенсионной реформы и призывом председателя Госдумы Вячеслава Володина к региональным парламентам с предложением высказаться по этой теме. В этот период часть губернаторов и региональных заксов открыто поддержали реформу, например, Крымский госсовет 29 июня и Воронежская облдума 5 июля.

В областях с избирательными кампаниями в этом году публичная активность по реформе минимальна, отмечают эксперты «Петербургской политики». В единый день голосования, 9 сентября, пройдут дополнительные выборы семи депутатов в Думу, выборы глав в 26 регионах и депутатов 17 парламентов.​

Третий этап — после 9 июля — отмечен максимальным вовлечением региональных элит в поддержку реформы. Несмотря на меньшую вовлеченность губернаторов по сравнению с парламентами в дискуссию, большинство участников обсуждения реформы положительно отзываются о ней, говорится в докладе.

Слом тенденции

Для федеральной власти принципиально переламывание тенденции в первых числах июля, когда значительная часть регионов перестала уклоняться от обсуждения реформы, считает президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. По его мнению, дальше многое зависит от итоговой схемы пенсионной реформы и степени учета пожеланий регионов, особенно на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Для Кремля важнее переломить ситуацию с игнорированием обсуждения реформы, чем заставить силой дать положительные отзывы на нее, полагает Виноградов.

В Кремле не требовали, «чтобы все брали под козырек», рассуждает директор Центра политических и экономических реформ Николай Миронов. По его мнению, для администрации президента важнее отсутствие открытых протестов единороссов, а регионам с выборами или падающими рейтингами власти позволят не так активно обсуждать спорную тему. Отдельно Миронов отметил области с губернаторами от оппозиционных партий — Орловскую, Иркутскую и Омскую, — которые отказались от публичной поддержки реформы. «Оппозиции можно критиковать реформу, но [нужно] удерживать протест в рамках», — заключил политолог.