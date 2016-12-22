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В Думе рассказали о влиянии повышения пенсионного возраста на бюджет
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В Думе рассказали о влиянии повышения пенсионного возраста на бюджет
Пенсионная реформа, 13:02
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В Думе рассказали о влиянии повышения пенсионного возраста на бюджет
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. Если не повысить возраст выхода на пенсию, трансферт из бюджета в Пенсионный фонд может вырасти до 5 трлн руб., указали депутаты
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

Если бы возраст выхода на пенсию не увеличивался, трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд мог бы вырасти как минимум до 5 трлн руб. в 2024–2026 годах, указано в материалах думского комитета. Копия решения комитета опубликована в базе данных нижней палаты.

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«В случае сохранения инерционного сценария развития пенсионной системы при сохранении текущих демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату текущих пенсий, и в период 2024–2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн руб.», — говорится в тексте заключения.

Сейчас размер трансферта в бюджет ПФР составляет около 20% от общего объема расходов федерального бюджета, отмечают в комитете. Как следует из анализа, представленного в заключении, в период с 1992 года трансферт в Пенсионный фонд увеличился примерно в 64 тыс. раз, с 54 млн до 3,5 трлн руб. Основные темпы роста пришлись на последние 17 лет.

Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. Увеличивать пенсии за счет повышения ставки страховых взносов депутаты сочли нецелесообразным. В России бремя по уплате страховых взносов возложено на работодателя, а уровень нагрузки на Фонд оплаты труда является самым высоким в мире, следует из документа. Снижение нагрузки на бизнес служит одним из важнейших условий для экономического роста, а ее рост лишь усугубит уход предпринимателей в теневой сектор, полагают в комитете.

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Согласно внесенному 16 июня законопроекту правительство предложило увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034-му. Правительство указывает, что повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии примерно на 1 тыс. руб. в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400–500 руб. ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

При этом власти намерены направлять около 5 млрд руб. ежегодно на программы повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста, объявил в понедельник министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Рассмотреть законопроект в первом чтении Госдума планирует на заседании 19 июля. С предложениями о корректировке документа выступил Общероссийский народный фронт, который рекомендовал увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста. Свои инициативы по обеспечению занятости пожилых граждан разрабатывает «Единая Россия».

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Госдума , Пенсионный фонд , пенсионный возраст , бюджет
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