В Госдуме заявили о возможном смягчении пенсионной реформы для женщин

Законопроект о пенсионной реформе может быть смягчен: в Думе готовят предложения для рассмотрения во втором чтении. Они касаются возраста выхода на пенсию женщин: вместо предложенных 63 лет он может быть повышен лишь до 60 лет

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ко второму чтению в Государственной думе в законопроект о повышении пенсионного возраста будут предложены поправки, смягчающие условия выхода на пенсию женщин, в основном же текст останется без изменений, рассказал источник «Интерфакса» в парламенте.

Собеседник агентства пояснил, что ​в первом чтении документ будет рассмотрен в нынешнем виде, а поправки о снижении возраста выхода на пенсию для женщин на два-три года могут быть предложены ко второму чтению. По его словам, «окончательного решения еще нет и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что внесет поправки об изменении возраста выхода на пенсию женщин (с установкой на отметке 60 лет).

«Мы не то что готовы, мы обязательно такую поправку инициируем», — цитирует Нилова ТАСС. «Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения», — пояснил депутат.

Ранее, в июне, источники газеты «Ведомости» рассказали, что управление президента по внутренней политике собирает поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, опасаясь возможных протестов. При этом один из них уточнил, что обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, вплоть до смягчения параметров реформы.



Среди вариантов смягчения собеседники издания называют возможное снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Один из собеседников издания выразил уверенность, что смягчение обязательно будет. По его словам, это «стандартный ход», который состоит в том, чтобы внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его.

В то же время заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что возможное смягчение параметров повышения пенсионного возраста не позволит увеличивать на 1 тыс. руб. в месяц ежегодно, то есть не позволит обеспечить озвученные параметры роста пенсий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не принимает участия в обсуждении пенсионной реформы. «Мы с вами не видим пока окончательных очертаний вот этой реформы, которая будет проведена, и пока, наверное, преждевременно обращаться к президенту», — сказал он.

О подготовке пенсионной реформы председатель правительства Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст 14 июня. Кабмин предлагает реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится к 2028 году на пять лет, до 65 лет, женщин — к 2034-му на восемь лет, до 63 лет.