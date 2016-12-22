Левада-центр отметил снижение рейтингов правительства и президента

Левада-центр вслед за Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фондом «Общественное мнение» отметил снижение уровня одобрения деятельности правительства и президента, следует из данных опроса Левада-центра.

«Снижение социальных показателей, включая одобрение деятельности руководства страны, наблюдается с марта 2018 года, с окончанием мобилизации после выборов президента», — отмечается в исследовании.

Деятельность правительства поддержали 61% опрошенных, в то время как всего 34% россиян высказали одобрение.

Безусловную поддержку деятельности Владимира Путина высказали 24% респондентов, а 41% опрошенных ответил «скорее, да». Таким образом, его деятельность в той или иной степени одобрили 65% россиян. 31% опрошенных заявили о неодобрении.

На вопрос о том, идут ли в России дела в правильном направлении, положительно ответили 46% опрошенных. То, что страна движется по неверному пути, отметили 42% россиян.

При этом, по данным опроса, 56% опрошенных смотрят с беспокойством в свое будущее (спокойно или оптимистически — 41%). 58% россиян полагают, что нынешнее правительство не в состоянии изменить положение в стране к лучшему.

«Население встревожено не только планами правительства реформировать пенсионную систему, но и общей неопределенностью положения дел, связанных как с внутренней социальной ситуацией, так и внешней политикой», — объяснили в Левада-центре.

Опрос Левада-центра проведен 22–26 июня 2018 года. Были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России.

В июне ВЦИОМ и ФОМ также зафиксировали снижение доверия правительству и президенту России. В процентном соотношении положительные оценки составили 72,1 и 38,5% соответственно, что меньше показателей мая.