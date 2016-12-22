Возможность маневра: как предлагают смягчить пенсионную реформу

«Единая Россия», ОНФ и российские регионы выступили с предложениями о смягчении пенсионной реформы. Это согласованные инициативы, которые облегчат ее реализацию, считают эксперты

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«Единая Россия», Общероссийский народный фронт (ОНФ), Совет по правам человека, а также российские регионы на этой неделе объявили о своих инициативах по корректировке пенсионной реформы. Они предлагают продлить переходный период повышения пенсионного возраста, ввести понятие «человека предпенсионного возраста», а также предусмотреть социальные гарантии для пожилых россиян. Эксперты полагают, что эти инициативы согласованы с властями и смогут облегчить реализацию пенсионной реформы.

«Единая Россия» и ОНФ

«Единая Россия» к первому чтению законопроекта о пенсионном возрасте, которое состоится 19 июля, предложит ввести в документ понятие «человек предпенсионного возраста», заявил в пятницу, 13 июля, заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Работодателям, согласно предложению партии власти, придется уведомлять Роструд об увольнении пожилых сотрудников. Среди других предложений, которые обсуждаются в «Единой России», — применение пониженной ставки страховых вносов для работодателей за работников предпенсионного возраста, сказал Исаев РБК.

Свои инициативы представил и ОНФ — движение, созданное по предложению президента Владимира Путина. Наиболее заметная мера — увеличение переходного периода пенсионной реформы «в полтора раза».

Согласно предложению правительства, новый пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 63 — для женщин (вместо 60 и 55 соответственно). Реформа будет проходить не единоразово, а постепенно — переходный период должен составить десять лет для мужчин (до 2028 года) и 16 лет для женщин (до 2034 года). Повышение на год каждый год начнется в следующем году и затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Таким образом, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте соответственно 62 и 57 лет и так далее.

Из инициативы ОНФ следует, что мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 61 и 56 лет соответственно не только в 2020 году, но и в 2021 году.

62 и 57 лет соответственно пенсионный возраст достигнет только в 2023–2024 году; 63 и 58 лет — в 2026–2027-м; 64 и 59 — в 2029–2030-м; 65 и 60 — в 2032–2033-м. После этого пенсионный возраст для мужчин достигнет своего потолка и будет расти только для женщин. К 2035–2036 годам он достигнет 61 года, к 2038–2039-му — 62 лет, а к 2041 году — 63 лет. Таким образом, переходный период составит 14 лет для мужчин и 23 года для женщин, следует из предложения ОНФ. Первым поколением, вышедшим на пенсию по новому пенсионному возрасту, станут мужчины 1967 года рождения и женщины 1978 года рождения (в нынешнем варианте правительства первыми на пенсию по новому возрасту выходят уже мужчины 1963 года и женщины 1971 года).

Как и «Единая Россия», ОНФ предлагает ввести в закон понятие «предпенсионный возраст». «Одной из дополнительных «страховок» от безработицы для человека предпенсионного возраста должна стать обязательная квота рабочих мест в компаниях и организациях с госучастием», — отмечается в сообщении организации. Кроме того, для предприятий, которые переобучают пожилых сотрудников, предлагается предусмотреть государственные субсидии. Еще одна инициатива — снижать для пожилых людей размер отчислений в пенсионный фонд на 2–3%.

Предложения по смягчению реформы на этой неделе обсуждал и Совет по правам человека при президенте. Его глава Михаил Федотов призвал не «навязывать» реформу и предусмотреть для пожилых граждан программы содействия в трудоустройстве, переобучении и психологической адаптации, а для работодателей — стимулы для сохранения сотрудников старших возрастов и меры ответственности за дискриминацию по возрастному признаку. А уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на том же заседании выступила за смягчение темпов повышения пенсионного возраста: «Не по году — хотя бы по полгода, а Словакия прибавляет буквально по два месяца».

«Согласованные действия»

Корректировки, предложенные «Единой Россией» и ОНФ, не меняют основные параметры пенсионной реформы, указал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «В любом случае предложения разумны, потому что они делают процесс перехода более легким. Но, с точки зрения рынка труда, повышение пенсионного возраста для женщин должно быть снижено до 60 лет, а для мужчин — до 63 лет», — уверен Сафонов. По его мнению, понятие «предпенсионный возраст» действительно нужно вводить в трудовое законодательство, чтобы формировать права и гарантии для этой категории работников.

Выступления «Единой России» и ОНФ с предложениями по корректировке правительственного законопроекта согласованы и решают несколько задач, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это так или иначе согласованные действия, отчасти призванные нивелировать неудачи старта [пенсионной] кампании, отчасти демонстрирующие наличие у власти возможности для маневра, отчасти стремящееся лишить монополии критиков реформы», — сказал РБК Виноградов. «Были замечания, мы теперь их учли и получили хороший документ», — объясняет он логику предложений.

Смягчать темп повышения пенсионного возраста необходимо, согласен Сафонов с предложением Народного фронта. «Во всем мире все-таки увеличение [возраста выхода на пенсию] было на три месяца за год», — сказал он. А для борьбы с возрастной дискриминацией на рынке труда необходимо изменить порядок рассмотрения судебных исков работников к работодателям, уверен Сафонов. Сейчас уволенный работник должен доказать, что работодатель уволил его по возрастному признаку. «Бремя доказательства должно возлагаться не на истца, в данном случае работника, а на работодателя — ответчика. Тогда в определенной степени можно бороться с возрастной дискриминацией», — считает эксперт.

Минусы смягчения К идее смягчения пенсионной реформы более скептично относится правительство, которое не раз подчеркивало, что в нынешнем варианте повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии темпами примерно на 1000 руб. в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400–500 руб. ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Как отмечал замминистра труда Андрей Пудов, правительство не закладывало «в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». «Изменение подходов к возрасту означает только одно — [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — заявлял Пудов.

Пожелания регионов

ОНФ предлагает ввести региональную дифференциацию по пенсионным возрастам и учитывать продолжительность жизни в разных субъектах. Сейчас исключений для субъектов в законопроекте правительства не предусматривается — например, для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях (они выходят на пенсию на пять лет раньше) пенсионный возраст увеличивается на те же пять и восемь лет, что и для остальных россиян.

Однако условия жизни пенсионеров могут отличаться в разных регионах, писал РБК со ссылкой на данные Росстата. Например, самый высокий срок ожидаемой продолжительности жизни на пенсии у мужчин — в Ингушетии (23,3 года), Москве (20,7 года) и Дагестане (20 лет), а самый низкий — в Еврейской автономной области (12,8 года), Тыве (13,3 года) и на Чукотке (13,6 года). Для женщин самые высокие показатели наблюдаются в Ингушетии (30,9 года), Москве (28,3 года) и Северной Осетии — Алании (27,6 года), а самые низкие — на Чукотке и в Тыве (21,6 года), а также в Еврейской автономной области (23,3 года).

В Госдуму уже поступило более 60 положительных отзывов регионов на пенсионную реформу, объявил на этой неделе министр труда Максим Топилин. На сайте Госдумы пока размещено 13 отзывов. В основном все они содержат решения о поддержке законопроекта. Однако, например, Дума Астраханской области выдвигает и свои предложения. Они включают «гарантии трудоспособного будущего» для пожилых людей, создание механизма защиты граждан, «объем социальных прав которых может быть снижен», увеличение срока и размера выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста (сейчас оно не превышает 4900 руб.). Кроме того, астраханские депутаты предлагают изменить методики расчета прожиточного минимума, а также страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (они считают нужным учитывать при расчетах период ухода за детьми и получения первого высшего образования).