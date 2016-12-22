Возможность маневра: как предлагают смягчить пенсионную реформу

«Единая Россия», Общероссийский народный фронт (ОНФ), Совет по правам человека, а также российские регионы на этой неделе объявили о своих инициативах по корректировке пенсионной реформы. Они предлагают продлить переходный период повышения пенсионного возраста, ввести понятие «человека предпенсионного возраста», а также предусмотреть социальные гарантии для пожилых россиян. Эксперты полагают, что эти инициативы согласованы с властями и смогут облегчить реализацию пенсионной реформы.
«Единая Россия» и ОНФ
«Единая Россия» к первому чтению законопроекта о пенсионном возрасте, которое состоится 19 июля, предложит ввести в документ понятие «человек предпенсионного возраста», заявил в пятницу, 13 июля, заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Работодателям, согласно предложению партии власти, придется уведомлять Роструд об увольнении пожилых сотрудников. Среди других предложений, которые обсуждаются в «Единой России», — применение пониженной ставки страховых вносов для работодателей за работников предпенсионного возраста, сказал Исаев РБК.
Свои инициативы представил и ОНФ — движение, созданное по предложению президента Владимира Путина. Наиболее заметная мера — увеличение переходного периода пенсионной реформы «в полтора раза».
Согласно предложению правительства, новый пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 63 — для женщин (вместо 60 и 55 соответственно). Реформа будет проходить не единоразово, а постепенно — переходный период должен составить десять лет для мужчин (до 2028 года) и 16 лет для женщин (до 2034 года). Повышение на год каждый год начнется в следующем году и затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Таким образом, мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выхода на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет (при действующих правилах они бы вышли на пенсию в 2019 году). Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут уйти на пенсию в 2022 году — в возрасте соответственно 62 и 57 лет и так далее.
Из инициативы ОНФ следует, что мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 61 и 56 лет соответственно не только в 2020 году, но и в 2021 году.
62 и 57 лет соответственно пенсионный возраст достигнет только в 2023–2024 году; 63 и 58 лет — в 2026–2027-м; 64 и 59 — в 2029–2030-м; 65 и 60 — в 2032–2033-м. После этого пенсионный возраст для мужчин достигнет своего потолка и будет расти только для женщин. К 2035–2036 годам он достигнет 61 года, к 2038–2039-му — 62 лет, а к 2041 году — 63 лет. Таким образом, переходный период составит 14 лет для мужчин и 23 года для женщин, следует из предложения ОНФ. Первым поколением, вышедшим на пенсию по новому пенсионному возрасту, станут мужчины 1967 года рождения и женщины 1978 года рождения (в нынешнем варианте правительства первыми на пенсию по новому возрасту выходят уже мужчины 1963 года и женщины 1971 года).
Как и «Единая Россия», ОНФ предлагает ввести в закон понятие «предпенсионный возраст». «Одной из дополнительных «страховок» от безработицы для человека предпенсионного возраста должна стать обязательная квота рабочих мест в компаниях и организациях с госучастием», — отмечается в сообщении организации. Кроме того, для предприятий, которые переобучают пожилых сотрудников, предлагается предусмотреть государственные субсидии. Еще одна инициатива — снижать для пожилых людей размер отчислений в пенсионный фонд на 2–3%.
Предложения по смягчению реформы на этой неделе обсуждал и Совет по правам человека при президенте. Его глава Михаил Федотов призвал не «навязывать» реформу и предусмотреть для пожилых граждан программы содействия в трудоустройстве, переобучении и психологической адаптации, а для работодателей — стимулы для сохранения сотрудников старших возрастов и меры ответственности за дискриминацию по возрастному признаку. А уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на том же заседании выступила за смягчение темпов повышения пенсионного возраста: «Не по году — хотя бы по полгода, а Словакия прибавляет буквально по два месяца».
«Согласованные действия»
Корректировки, предложенные «Единой Россией» и ОНФ, не меняют основные параметры пенсионной реформы, указал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «В любом случае предложения разумны, потому что они делают процесс перехода более легким. Но, с точки зрения рынка труда, повышение пенсионного возраста для женщин должно быть снижено до 60 лет, а для мужчин — до 63 лет», — уверен Сафонов. По его мнению, понятие «предпенсионный возраст» действительно нужно вводить в трудовое законодательство, чтобы формировать права и гарантии для этой категории работников.
Выступления «Единой России» и ОНФ с предложениями по корректировке правительственного законопроекта согласованы и решают несколько задач, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это так или иначе согласованные действия, отчасти призванные нивелировать неудачи старта [пенсионной] кампании, отчасти демонстрирующие наличие у власти возможности для маневра, отчасти стремящееся лишить монополии критиков реформы», — сказал РБК Виноградов. «Были замечания, мы теперь их учли и получили хороший документ», — объясняет он логику предложений.
Смягчать темп повышения пенсионного возраста необходимо, согласен Сафонов с предложением Народного фронта. «Во всем мире все-таки увеличение [возраста выхода на пенсию] было на три месяца за год», — сказал он. А для борьбы с возрастной дискриминацией на рынке труда необходимо изменить порядок рассмотрения судебных исков работников к работодателям, уверен Сафонов. Сейчас уволенный работник должен доказать, что работодатель уволил его по возрастному признаку. «Бремя доказательства должно возлагаться не на истца, в данном случае работника, а на работодателя — ответчика. Тогда в определенной степени можно бороться с возрастной дискриминацией», — считает эксперт.
Минусы смягчения
К идее смягчения пенсионной реформы более скептично относится правительство, которое не раз подчеркивало, что в нынешнем варианте повышение пенсионного возраста позволит увеличивать ежемесячные пенсии темпами примерно на 1000 руб. в год (сейчас они лишь индексируются на инфляцию и по факту растут на 400–500 руб. ежегодно). К 2024 году средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб., говорил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Как отмечал замминистра труда Андрей Пудов, правительство не закладывало «в параметры увеличения размеров пенсий иных подходов, связанных с размером изменения возраста». «Изменение подходов к возрасту означает только одно — [в этом случае] меняется и сумма увеличения размера пенсии», — заявлял Пудов.
Пожелания регионов
ОНФ предлагает ввести региональную дифференциацию по пенсионным возрастам и учитывать продолжительность жизни в разных субъектах. Сейчас исключений для субъектов в законопроекте правительства не предусматривается — например, для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях (они выходят на пенсию на пять лет раньше) пенсионный возраст увеличивается на те же пять и восемь лет, что и для остальных россиян.
Однако условия жизни пенсионеров могут отличаться в разных регионах, писал РБК со ссылкой на данные Росстата. Например, самый высокий срок ожидаемой продолжительности жизни на пенсии у мужчин — в Ингушетии (23,3 года), Москве (20,7 года) и Дагестане (20 лет), а самый низкий — в Еврейской автономной области (12,8 года), Тыве (13,3 года) и на Чукотке (13,6 года). Для женщин самые высокие показатели наблюдаются в Ингушетии (30,9 года), Москве (28,3 года) и Северной Осетии — Алании (27,6 года), а самые низкие — на Чукотке и в Тыве (21,6 года), а также в Еврейской автономной области (23,3 года).
В Госдуму уже поступило более 60 положительных отзывов регионов на пенсионную реформу, объявил на этой неделе министр труда Максим Топилин. На сайте Госдумы пока размещено 13 отзывов. В основном все они содержат решения о поддержке законопроекта. Однако, например, Дума Астраханской области выдвигает и свои предложения. Они включают «гарантии трудоспособного будущего» для пожилых людей, создание механизма защиты граждан, «объем социальных прав которых может быть снижен», увеличение срока и размера выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста (сейчас оно не превышает 4900 руб.). Кроме того, астраханские депутаты предлагают изменить методики расчета прожиточного минимума, а также страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (они считают нужным учитывать при расчетах период ухода за детьми и получения первого высшего образования).
Кто и как предлагает скорректировать пенсионную реформу
Смягчение для женщин
Одним из первых повысить женский возраст выхода на пенсию не на восемь лет до 63 лет, а на пять — до 60 лет, предложил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже считает, что правительство предложило «слишком большое» увеличение возраста для женщин. Наконец, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) пообещал внести поправку ко второму чтению законопроекта, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а не до 63.
Переходный период
Правительство предложило переходный период 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин: это значит, что пенсионный возраст повышается на год каждый год. Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в возрасте 65 лет, будут нынешние 55-летние, а у женщин в возрасте 63 года на пенсию выйдут нынешние 47-летние.
За более плавный переход выступила Москалькова, указав на словацкий опыт, где пенсионный возраст сдвигался темпом в два месяца. ОНФ предлагает увеличить переходный период в полтора раза, так что для мужчин он составил бы 14 лет, а для женщин — 23 года. То есть первыми мужчинами, которые выйдут на пенсию в возрасте 65 лет, будут нынешние 51-летние, а первыми женщинами — нынешние 40-летние.
Квоты для «предпенсионеров»
ОНФ предложил ввести обязательные квоты на рабочие места в госкомпаниях для работников предпенсионного возраста. «Усиление гарантий квотирования» для граждан старше 50 лет считает необходимым и омбудсмен Москалькова. Для работодателей должны быть введены меры ответственности за дискриминацию по возрастному признаку, считает глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.
Не поднимать возраст для Крайнего Севера
Правительство предложило увеличить пенсионный возраст для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним районах, с 55 лет до 60 для мужчин и с 50 лет до 58 для женщин (то есть на те же пять и восемь лет, только с более низкой базы). Законодатели Ненецкого автономного округа просят учесть «специфику регионов, расположенных в районах Крайнего Севера», а чукотская Дума прямо предлагает «пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера, а также для граждан из числа малочисленных народов Севера, оставить без изменения», поскольку «значительная часть российских граждан, посвятивших годы трудовой жизни Крайнему Северу, не доживет до пенсии».