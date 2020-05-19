Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле упал до минимального за все время расчета уровня. Опрос выявил резкое падение выручки МСБ из-за карантинных мер, каждая третья компания сообщила о сокращении штата

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК). Индекс опустился до отметки 38,5 пунктов с 45 пунктов в марте, что свидетельствует о существенном ухудшении деловой активности в секторе МСБ.

Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в 2014 году, оно было на пять пунктов выше апрельского результата.

Подробнее об исследовании настроений МСБ читайте в материале РБК Pro.