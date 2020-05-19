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Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле упал до минимального за все время расчета уровня. Опрос выявил резкое падение выручки МСБ из-за карантинных мер, каждая третья компания сообщила о сокращении штата
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК). Индекс опустился до отметки 38,5 пунктов с 45 пунктов в марте, что свидетельствует о существенном ухудшении деловой активности в секторе МСБ.

Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в 2014 году, оно было на пять пунктов выше апрельского результата.

Подробнее об исследовании настроений МСБ читайте в материале РБК Pro.

В апреле участие в опросе приняли представители 1612 компаний. Значение индекса более 50 пунктов означает рост деловой активности, менее — снижение.

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с февраля. В январе наблюдалось некоторое оживление: индекс составил 51,4 пунктов.

Сокращения штата и падение продаж

  • В апреле резко выросла доля компаний, уволивших часть сотрудников, свидетельствуют результаты исследования. Доля предпринимателей, сокративших штат, составила 35%, еще 31% заявили, что планируют сокращения в ближайшие три месяца. В марте доля предприятий, которые сокращали штаты, составляла 15%.

Для сдерживания эпидемии коронавируса президент объявил режим нерабочих дней, который продлился с конца марта по 11 мая, а власти регионов вводили обязательную самоизоляцию населения. С 12 мая период вынужденных каникул на федеральном уровне завершился, но руководители регионов сохраняют право продлевать ограничительные меры в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Последствиями карантинных ограничений стало резкое падение спроса и замедление деловой активности, работодатели начали отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или проводить увольнения. Майский опрос ЦСР, в котором приняли участие 3,2 тыс.человек, выявил, что трудовые отношения изменились у 33% опрошенных: 23% из них были уволены, 52% сократили зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск.

  • Рекордно низкой отметки достиг и показатель продаж у МСБ, который фиксирует RSBI. В апреле он составил 22,2 пунктов при 30,6 пунктах в марте. Выручка упала у 78% респондентов, дальнейшего сокращения доходов в ближайшем будущем ожидают 60%. Вместе с тем падение продаж в сегменте малого и среднего бизнеса отмечается с конца прошлого года, следует из материалов исследования.

Как сообщил РБК руководитель блока малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Константин Басманов, сильнее всего пострадали микропредприятия, среди них падение отметили 82% опрошенных. В секторе малого и среднего бизнеса падение составило 74 и 75% соответственно.

  • Показатель инвестиционной активности в апреле составил 44,8 пунктов, а еще в марте находился на уровне 51,3 пунктов. По данным индекса RSBI, 30% малых и средних компаний сокращают инвестиции в бизнес.

«Падение выручки, в свою очередь, ожидаемо повлекло за собой снижение двух других компонент индекса — кадровой и инвестиционной. Все это говорит о том, что на настроения и активность малого и среднего бизнеса в первую очередь повлияли режим самоизоляции и ограничения на ведение бизнеса», — подчеркнул Басманов.

  • Единственный компонент индекса, который остается пока в положительной плоскости, это доступность кредитов для малого и среднего бизнеса. Этот показатель составил в апреле 52,8 пунктов, немного снизившись по сравнению с мартовскими 54,3 пунктами.

Падение активности малого и среднего бизнеса — исключительно вина коронавирусной пандемии, подчеркивает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. «Восстановление будет, когда завершатся все основные противоэпидемиологические мероприятия, связанные с самоизоляцией и административной остановкой деятельности предприятий», — надеется он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Анна Гальчева
Теги: малый и средний бизнес, деловая активность, опрос
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