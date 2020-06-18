Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. Об этом заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.
«Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов», — сказал Ефимов.
По его словам, в сфере бытовых услуг наблюдается рост оборота в два раза по сравнению с прошлой неделей, в области авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых центров, отмечает Ефимов, по сравнению с прошлой неделей выросла больше чем в два раза.
Заммэра указал, что власти города создали четыре антикризисных пакета общей суммой 85 млрд руб. В число мер по поддержке экономики вошли арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.