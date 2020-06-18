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Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

Заммэра Владимир Ефимов заявил, что на второй неделе июня общий оборот торговых и сервисных предприятий города вырос на 4,2%, в некоторых сферах он увеличился вдвое. Этому, в частности, способствовали меры поддержки властей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. Об этом заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

«Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов», — сказал Ефимов.

По его словам, в сфере бытовых услуг наблюдается рост оборота в два раза по сравнению с прошлой неделей, в области авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых центров, отмечает Ефимов, по сравнению с прошлой неделей выросла больше чем в два раза.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Заммэра указал, что власти города создали четыре антикризисных пакета общей суммой 85 млрд руб. В число мер по поддержке экономики вошли арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.

Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов также заметил, что за последнюю неделю среднесуточный оборот увеличился почти на 27% в наиболее пострадавших от пандемии сферах культуры, досуга и спорта.

В конце мая министр экономического развития Максим Решетников указывал, что после отмены части ограничений с 12 мая деловая активность в стране составляла 79% от докризисного уровня.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, деловая активность, коронавирус, COVID-19
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