Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

Заммэра Владимир Ефимов заявил, что на второй неделе июня общий оборот торговых и сервисных предприятий города вырос на 4,2%, в некоторых сферах он увеличился вдвое. Этому, в частности, способствовали меры поддержки властей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. Об этом заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

«Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов», — сказал Ефимов.

По его словам, в сфере бытовых услуг наблюдается рост оборота в два раза по сравнению с прошлой неделей, в области авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых центров, отмечает Ефимов, по сравнению с прошлой неделей выросла больше чем в два раза.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире i 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government Данные по миру i

Заммэра указал, что власти города создали четыре антикризисных пакета общей суммой 85 млрд руб. В число мер по поддержке экономики вошли арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.