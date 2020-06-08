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Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах

Регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, где сохраняются серьезные ограничения, по-прежнему больше тех, где карантин ослабевает. Рейтинг регионов по степени открытия экономик составил аппарат бизнес-омбудсмена
Участники массовой зарядки на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Сахалинской области
Участники массовой зарядки на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Сахалинской области (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Регионы с позитивной динамикой заболеваемости коронавирусом постепенно ослабляют карантин. Чем меньше в регионе развиты затронутые карантином сектора, тем смелее его власти снимают ограничения. Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).

Лидеры по отмене ограничений

В большинстве (55) регионов скорость ослабления карантина в целом соответствует эпидемиологической ситуации. Наиболее активно ограничения снимают:

  • Сахалинская область — разрешена работа фитнес-клубов, общепита, кинотеатров и детских лагерей;
  • Карелия — открыты фитнес-клубы, торговые центры, частная медицина;
  • Севастополь — разрешены перевозки пассажиров на маломерных прогулочных судах, а также их аренда для экскурсий и прогулок. В ближайшее время планируется открыть услуги общественного питания.

Источником данных о возобновлении работы бизнеса стали региональные нормативные акты. Учитывались 18 видов деятельности, наиболее затронутых ограничениями, такие как услуги, непродовольственная розница, частная медицина и образование, фитнес-центры, общественное питание, гостиницы, кинотеатры, развлечения, производство и т.д. В зависимости от открытия каждого конкретного направления бизнеса регионам присваивались баллы: 0 — если направление не открыто, 0,5 — частично, 1 — полностью открыто.

Отдельно учитывалась эпидемиологическая обстановка в каждом регионе. По данным Роспотребнадзора о заболеваемости регионам присваивались баллы. Максимальное значение — 20 баллов при наиболее благополучной ситуации.

Итоговым показателем стала разница между баллами по открытости бизнеса и по заболеваемости. Чем больше значение, тем в регионе более смелая стратегия открытия экономики. Меньшее значение говорит о более осторожной политике.

Некоторые регионы разделили свои территории на зоны и снимают ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете. По такому принципу пошли Ленинградская, Новгородская и Кемеровская области, Якутия.

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Кто самый осторожный

Наиболее низкие темпы снятия ограничений эксперты зафиксировали в Санкт-Петербурге, Самарской, Пензенской, Ивановской, Костромской, Астраханской и Ростовской областях, Хакасии, Мордовии, Пермском и Алтайском краях, Еврейской автономной области.

В регионах Северного Кавказа с особой эпидемиологической ситуацией — в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — ограничения снимают медленнее и осторожнее. С улучшением ситуации в Чечне работа бизнеса начала возобновляться там быстрее, отмечают в аппарате бизнес-омбудсмена.

При ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения возобновляются. Так, Забайкальский край, наоборот, снова ввел ограничения после ухудшения статистики по заболеваемости.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чем может объясняться разница региональных стратегий

РБК дополнительно сопоставил данные из исследования с тем, насколько развиты затронутые карантином отрасли в каждом регионе. Учитывались разделы ОКВЭД «Обрабатывающие производства», «Строительство», «Торговля», «Гостиницы и предприятия общепита», «Культура, спорт, досуг и развлечения» (данные Росстата за 2018 год по структуре валового регионального продукта, ВРП).

Оказалось, чем больше доля этих секторов в экономике региона, тем больше там карантинных ограничений на работу бизнеса.

  • Доля затронутых карантином направлений бизнеса варьируется от 41,8 до 46,3% в регионах, где эти сектора занимают больший вес в экономике. Например, в Санкт-Петербурге, Ивановской, Костромской, Ростовской, Пензенской областях, Мордовии, Пермском крае, Алтайском крае — соответственно, они значительно медленнее и осторожнее открывают предприятия. Местные власти в этих регионах не торопятся снимать ограничения, чтобы не допустить повторных всплесков коронавируса.
  • Напротив, Сахалинская область наиболее активно среди всех регионов открывает фитнес-клубы, общепит, кинотеатры и т.д., поскольку риск невелик — на долю «карантинных» секторов приходится лишь 9,7%.
  • Однако в группе самых активных регионов по открытию сфер бизнеса есть и те, кто отклоняется от нормальной корреляции: в Башкирии на сектора повышенного риска приходится почти 57% экономики, в Ленинградской области — более 54%, но тем не менее они лидируют по «смелости» снятия ограничений.

Президент Владимир Путин объявил о начале поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Решения о том, как снимать ограничительные меры, регионы должны принимать самостоятельно, заявил он на совещании с губернаторами 11 мая. Регионы должны учитывать не только показатели заболевания коронавирусом, но пневмонией, а также процент переболевших COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
Теги: коронавирус, экономический кризис, карантин, регионы
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