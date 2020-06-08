Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах

Регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, где сохраняются серьезные ограничения, по-прежнему больше тех, где карантин ослабевает. Рейтинг регионов по степени открытия экономик составил аппарат бизнес-омбудсмена

Участники массовой зарядки на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» в Сахалинской области (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Регионы с позитивной динамикой заболеваемости коронавирусом постепенно ослабляют карантин. Чем меньше в регионе развиты затронутые карантином сектора, тем смелее его власти снимают ограничения. Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).

Лидеры по отмене ограничений

В большинстве (55) регионов скорость ослабления карантина в целом соответствует эпидемиологической ситуации. Наиболее активно ограничения снимают:

Сахалинская область — разрешена работа фитнес-клубов, общепита, кинотеатров и детских лагерей;

Карелия — открыты фитнес-клубы, торговые центры, частная медицина;

Севастополь — разрешены перевозки пассажиров на маломерных прогулочных судах, а также их аренда для экскурсий и прогулок. В ближайшее время планируется открыть услуги общественного питания.