Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах
Регионы с позитивной динамикой заболеваемости коронавирусом постепенно ослабляют карантин. Чем меньше в регионе развиты затронутые карантином сектора, тем смелее его власти снимают ограничения. Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
Лидеры по отмене ограничений
В большинстве (55) регионов скорость ослабления карантина в целом соответствует эпидемиологической ситуации. Наиболее активно ограничения снимают:
- Сахалинская область — разрешена работа фитнес-клубов, общепита, кинотеатров и детских лагерей;
- Карелия — открыты фитнес-клубы, торговые центры, частная медицина;
- Севастополь — разрешены перевозки пассажиров на маломерных прогулочных судах, а также их аренда для экскурсий и прогулок. В ближайшее время планируется открыть услуги общественного питания.
Источником данных о возобновлении работы бизнеса стали региональные нормативные акты. Учитывались 18 видов деятельности, наиболее затронутых ограничениями, такие как услуги, непродовольственная розница, частная медицина и образование, фитнес-центры, общественное питание, гостиницы, кинотеатры, развлечения, производство и т.д. В зависимости от открытия каждого конкретного направления бизнеса регионам присваивались баллы: 0 — если направление не открыто, 0,5 — частично, 1 — полностью открыто.
Отдельно учитывалась эпидемиологическая обстановка в каждом регионе. По данным Роспотребнадзора о заболеваемости регионам присваивались баллы. Максимальное значение — 20 баллов при наиболее благополучной ситуации.
Итоговым показателем стала разница между баллами по открытости бизнеса и по заболеваемости. Чем больше значение, тем в регионе более смелая стратегия открытия экономики. Меньшее значение говорит о более осторожной политике.