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Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Как пишет агентство, это худший показатель с середины 1990-х годов. Аналитики Bloomberg считают, что снижение окажется более серьезным, чем во время мирового финансового кризиса
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали. По расчетам агентства, в апреле, когда в стране действовал период нерабочих дней, российская экономика сократилась на четверть.

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%
Экономика
Фото: Кирилл Зыков / Reuters

Как пишет агентство, масштаб ущерба экономике можно оценить по данным о расходах и доходах бюджета за апрель. С их помощью можно рассчитать ежемесячный показатель ВВП, отмечает Bloomberg.

Аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон считает, что последствия ограничительных мер серьезно скажутся на российской экономике и снижение ВВП во втором квартале, «вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса».

Агентство напомнило, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке упали на 72,4% по сравнению с апрелем 2019-го. Это стало крупнейшим за всю историю сбора статистических данных месячным падением розничных продаж для российского автопрома. По оценке IHS Markit, индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до минимума с 1997 года.

Росстат оценил темпы роста экономики ниже прогноза Минэкономразвития
Экономика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Номинальный ВВП рассчитывается в текущих ценах, а реальный — в сопоставимых ценах и с учетом инфляции. Из данных Минфина об исполнении федерального бюджета следует, что номинальный ВВП в апреле 2020 года снизился на 28% (или на 2,4 трлн руб.) по сравнению с апрелем предыдущего года. Как предположил в разговоре с РБК аналитик, управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев, в реальном выражении в этот период ВВП мог снизиться примерно на 20%.

Согласно прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, во втором квартале 2020 года падение ВВП России может составить 18%, Центробанк ожидает падения российской экономики на 8%. Минэкономразвития представит в правительство свой прогноз социально-экономического развития на 2020–2022 годы в среду, 20 мая. При этом источник «Интерфакса» в ведомстве сообщил, что в министерстве ждут сокращения экономики не менее чем на 9,5%.

В первом квартале, по предварительной оценке Росстата, ВВП страны вырос на 1,6% — это ниже оценки Минэкономразвития, которое прогнозировало рост на 1,8%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: экономика, ВВП, квартал
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