Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Как пишет агентство, это худший показатель с середины 1990-х годов. Аналитики Bloomberg считают, что снижение окажется более серьезным, чем во время мирового финансового кризиса

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Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов. Об этом сообщает Bloomberg, прогноз агентства основан на данных российского Минфина.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали. По расчетам агентства, в апреле, когда в стране действовал период нерабочих дней, российская экономика сократилась на четверть.

Как пишет агентство, масштаб ущерба экономике можно оценить по данным о расходах и доходах бюджета за апрель. С их помощью можно рассчитать ежемесячный показатель ВВП, отмечает Bloomberg.

Аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон считает, что последствия ограничительных мер серьезно скажутся на российской экономике и снижение ВВП во втором квартале, «вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса».