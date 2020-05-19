Снижение номинального ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Как правило, оперативные оценки ВВП считаются производственным методом — по валовой добавленной стоимости базовых отраслей экономики. Минэкономразвития публикует свои оценки реальной динамики ВВП за отчетный месяц в конце следующего месяца, то есть оценка за апрель будет представлена в конце мая. Реальный ВВП, в отличие от номинального, считается в сопоставимых ценах (с учетом инфляции).

Удар пандемии и нефти

На месячные данные по ВВП, которые можно рассчитать по отчету Минфина, первым обратил внимание аналитик, управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев. По его оценкам, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года. Такое падение вполне укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила, что прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20–25% для большинства развитых экономик.

На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее). Точно отделить эффект влияния низких цен на нефть на российский ВВП от эффекта коронавируса и режима самоизоляции на данный момент не представляется возможным. По оценке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад карантинов и вынужденной остановки секторов в падение ВВП России в 2020 году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи, — примерно в соотношении три к двум. По оценкам Тунева, на низкие цены на нефть приходится приблизительно 10 п.п. в апрельском падении ВВП, то есть около трети.

«Постепенное смягчение условий карантина должно играть в пользу менее значимого спада активности по сравнению с первоначальными ожиданиями», — отмечают аналитики Альфа-банка в записке от 15 мая.

Президент Владимир Путин 11 мая объявил о начале смягчения карантинных ограничений. С 12 мая единый режим нерабочих дней закончился. Решения, как конкретно снимать ограничения, будут принимать главы регионов. Окончание режима нерабочих дней и постепенное ослабление ограничительных мер могут способствовать усилению экономической активности после майских праздников, отмечал Банк России 14 мая.

Другие экономические индикаторы за апрель указывают на просадку активности, но не такую сильную, как следует из данных Минэкономразвития по ВВП: погрузка «Российских железных дорог» (РЖД) снизилась на 5,9% год к году (погрузка на экспорт выросла на 2–3%, смягчив падение на 10–12% по внутренним перевозкам, оценил Альфа-банк); объем потребления электричества сократился на 2,9% (с коррекцией на сезонный и температурный факторы). С поправкой на то, что выросло энергопотребление россиян, вынужденно остающихся дома, снижение производственной активности можно грубо оценить в 13–17%, сообщил в начале мая Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП); в то же время индекс PMI обрабатывающих отраслей, рассчитываемый компанией IHS Markit, упал с 47,5 в марте до 31,3 в апреле, указав на самое существенное ухудшение конъюнктуры в обрабатывающей промышленности с 1997 года.

Расходы резко выросли в апреле

Отчет Минфина об исполнении бюджета в апреле показал резкий рост федеральных расходов — на 40% в годовом выражении, отмечает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. По итогам января—апреля расходы на здравоохранение выросли в 2,2 раза год к году, другие статьи показали рост от 17 до 33%, указывает он.

«Это неплохой результат, показывающий, что в условиях кризиса правительство включило механизмы бюджетной поддержки экономики», — считает Тремасов.

Уточненная бюджетная роспись на 2020 год предполагает совокупные бюджетные расходы почти на 21,9 трлн руб. — на 1,8 трлн руб. больше первоначальных оценок в январе, отмечает Виктор Тунев. Около 1 трлн руб. из этого увеличения — это бюджетные остатки, не потраченные в прошлом году. «Это наш символический ответ на самый мощный кризис в истории», — констатирует он.

Правительство сообщало в апреле, что общая сумма двух пакетов поддержки экономики составила 2,1 трлн руб., но РБК подсчитал, что доля прямых расходов в этих пакетах не превышает 600 млрд руб. Стоимость третьего пакета, объявленного в мае, оценивается в 800 млрд руб., по данным «Ведомостей» (официальных оценок Минфина не было). ЦМАКП считает, что правительству по силам увеличить объем расходов федерального бюджета на антикризисную поддержку до 3,3 трлн руб., но для этого потребуется смягчение или временная заморозка бюджетного правила. Правило предполагает, что все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения на нефть (в 2020 году это $42,4 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и, наоборот, когда цена падает ниже, валютные средства ФНБ продаются на рынке на поддержания уровня доходов бюджета.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале мая заявила, что корректировка параметров бюджетного правила возможна, «если будут какие-то серьезные изменения в развитии ситуации, но сейчас нет необходимости». Министр финансов Антон Силуанов допускал только изменение ежегодной индексации (на инфляцию) цены отсечения на нефть. «Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже $44 за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка», — заявил он в интервью «Ведомостям».