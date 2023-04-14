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Минфин пообещал законопроект о взносе для бизнеса в ближайшее время

Глава Минфина Силуанов: законопроект по windfall tax появится в ближайшее время
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Законодательная инициатива по разовому налоговому сбору для крупного бизнеса (windfall tax) будет подготовлена в ближайшее время, после получения данных компаний за прошлый год, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы ждем результаты с тем, чтобы скорректировать ставку под те уровни поступлений в бюджет, о которых мы договаривались с бизнесом. В ближайшее время такая информация поступит в Министерство финансов, мы в ближайшее время подготовим законодательную инициативу», — сказал Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что кабмин обсуждает с бизнесом идею однократного добровольного взноса, пояснив, что у многих компаний за первые три квартала прошлого года «результаты были сильно в плюс». Силуанов говорил, что посредством взноса власти рассчитывают собрать около 300 млрд руб.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Шохин заявил, что бизнес считает эту идею нереализуемой, в частности из-за разного финансового положения компаний и неравномерной налоговой нагрузки. В качестве альтернативы он предлагал повысить налог на прибыль на 0,5 п.п., но в Минфине эту идею не поддержали.

Замглавы Минфина Алексей Сазонов в середине марта сообщил, что разовый сбор будут платить все компании с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021–2022 годы, кроме предприятий нефтегазового, угольного секторов, малого и среднего бизнеса. По его словам, первые поступления в бюджет ожидаются в четвертом квартале.

Он объяснил, что для определения ставки будут применяться специальные критерии: «Есть два фактора: сумма, которая будет собираться, и соответственно ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта — в начале апреля соответственно. <...> Конфигурация — это прирост налоговой базы 2021–2022-х к 2018–2019-м».

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Антон Силуанов Минфин налог
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