Треть расходов бюджета пришлась на закрытые статьи

По состоянию на 25 марта доля расходов федерального бюджета, не распределенных по направлениям, достигла почти трети. Исторически значительная часть таких расходов приходилась на секретные расходы силового блока

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С начала года по состоянию на 25 марта сумма расходов федерального бюджета, расклассифицированных по функциональным направлениям (например, социальная политика, национальная экономика), составила почти 5 трлн руб., а общие расходы (на 24 марта) достигли 7,37 трлн руб., следует из данных госпортала «Электронный бюджет» (его операторами являются Минфин и Казначейство). Разница — около 2,4 трлн руб., или 32% общих расходов — представляет собой ассигнования, принадлежность которых к тому или иному направлению финансовые власти посчитали нужным скрыть.

Первым на это обратило внимание агентство Bloomberg, написавшее, что «Россия держит беспрецедентную одну треть своих бюджетных расходов скрытой от глаз общественности». Агентство цитирует независимого экономиста Александру Суслину, которая сказала, что увеличение доли закрытых расходов свидетельствует о росте расходов, прямо или косвенно связанных с военной операцией на Украине. «Логично предположить, что затраты на новые территории тоже входят в закрытые расходы», — сказала она.

Традиционно эксперты относили такие расходы к секретным (описывались секретными приложениями к закону о федеральном бюджете). Доля закрытых расходов по итогам 2021 года составила 15,2%, а в первом полугодии 2022 года возросла до 18,6%, писал РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. Как правило, исторически основная часть закрытых расходов бюджета была сосредоточена в «силовых» разделах — национальная оборона и национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Сколько составила доля закрытых расходов в 2022 году, сказать невозможно, так как власти не раскрывают детализацию бюджетных трат по направлениям за 2022 год. В начале лета прошлого года Минфин сократил формат публикации данных о расходах, сославшись на санкционное давление.

До 2022 года власти давали полную информацию о совокупных расходах по функциональным направлениям: например, исполненные расходы по разделу «Национальная оборона» в 2021 году составили 3,57 трлн руб. (в этот показатель входили и открытые, и закрытые расходы). Аналогичную полную информацию Минфин давал осенью и в проекте федерального бюджета на 2023 год: проект предусматривал увеличение оборонных расходов до почти 5 трлн руб. (17% общих ассигнований бюджета), расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — до 4,4 трлн руб. (15% всех расходов бюджета).

Согласно данным портала «Электронный бюджет», среди открытых расходов на 25 марта больше всего потрачено по разделу «Социальная политика» — свыше 1,3 трлн руб. По разделу «Национальная экономика» израсходовано 628 млрд руб., по разделу «Национальная оборона» — 539 млрд руб., а на межбюджетные трансферты регионам — 437 млрд руб.

РБК направил запрос в Минфин.