Для бюджетной помощи новым регионам запланировали упрощенный порядок

Минфин предложил ввести упрощенный порядок оказания финансовой помощи на восстановление новых регионов России. Решения о выделении сумм ниже 10 млрд руб. будет принимать рабочая группа, выше — глава правительства

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Средства на восстановление новых территорий России (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области) в 2023 году планируется выделять в упрощенном порядке. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Предлагается установить упрощенный порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета. Это поможет ускорить доведение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях новых субъектов», — сообщил Минфин в телеграм-канале.

Проект предусматривает утверждение единых правил выделения так называемых иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Предполагается, что они будут аналогичны правилам предоставления разовой финансовой помощи регионам из резервного фонда правительства. Под разовой финансовой помощью в них понимается предоставление регионам средств на цели, не предусмотренные законом о федеральном бюджете.

Кроме того, в правилах прописаны и условия возврата трансфертов: произвести его регионы обязаны при условии недостижения до конца года целей выделения средств. Но если наступил ряд «обстоятельств непреодолимой силы», среди которых, например, установление «регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию», обязанность возвращать выделенные средства с региона снимается.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году он, в частности, был источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет, закупки бесплатных лекарств для больных коронавирусом, переобучения безработных. Источником пополнения резервного фонда зачастую являются дополнительные нефтегазовые доходы.

Кто будет принимать решения о выделении средств

Конкретные цели трансфертов для четырех новых регионов, результаты их предоставления, уровень софинансирования и распределение по субъектам будет отдельно устанавливать правительство, следует из пояснительной записки.

Уровень принятия решений о реализации проектов будет зависеть от объема требуемого финансирования. «Предлагается решения по реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территории отдельных субъектов Российской Федерации с объемом финансового обеспечения до 10 млрд руб. принимать рабочей группой по реализации специального инфраструктурного проекта, с объемом финансового обеспечения, превышающим 10 млрд руб., — принимать председателем правительства Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

Рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта была создана в марте 2022 года, а в июне ей были переданы полномочия комиссии по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим территориям Донецкой и Луганской областей, образованной еще в 2014 году. Сейчас рабочая группа занимается вопросами четырех новых регионов России.

Ранее Минфин определил несколько особенностей организации бюджетного процесса в новых регионах. К ним относятся, например, сокращенные сроки бюджетного планирования и объединение муниципальных и региональных бюджетов. Кроме того, все новые субъекты были признаны высокодотационными — это значит, что уровень дотаций у них превышает 40% собственных доходов.

Очевидно, межбюджетные отношения с новыми субъектами должны отличаться на время переходного периода, тем более что там в настоящее время введено военное положение, сказал РБК руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Исключения из бюджетного законодательства производились не только для Крыма и Севастополя, но и для Чеченской Республики, которая несколько лет не участвовала в расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, напоминает эксперт.

Говоря о самом механизме, Климанов отмечает, что в последние годы для межбюджетных отношений актуальна проблема сочетания ручных и институциональных инструментов. «Ручного управления в последние годы все больше. Когда горит пожар, надо тушить, и это правильный метод в ситуации, в которой сейчас находятся присоединенные субъекты», — считает он. Коррупциогенность таких решений по сравнению с регулярными механизмами если и возрастает, то сглаживается позитивными факторами — оперативностью и адекватными целями расходования средств, констатирует Климанов.