Россия запросила консультации ВТО о компенсациях за американские пошлины

Москва затребовала провести в рамках ВТО консультации с США о компенсациях за введенные пошлины на сталь и алюминий. По правилам ВТО, в случае провала переговоров Россия сможет ввести собственные защитные меры

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Россия потребовала провести в рамках ВТО консультации с Соединенными Штатами по поводу введенных Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.

В документе отмечается, что США нарушили правила ВТО и не предоставили до введения пошлин соответствующего уведомления.

«Российская Федерация является членом ВТО, имеющим существенный интерес в качестве экспортера продукции, на которую распространяются защитные меры. Поэтому Российская Федерация требует консультации с Соединенными Штатами в соответствии с пунктом 3 статьи 12 соглашения о гарантиях. «Цель консультаций заключается, в частности, в обмене мнениями о мерах и достижении понимания относительно путей достижения цели, изложенной в пункте 1 статьи 8 соглашения о гарантиях», — говорится в документе.

В пункте 1 статьи 8 соглашения о гарантиях речь идет об адекватной компенсации за неблагоприятные последствия введения протекционистских мер. ​

По соглашению о защитных мерах, страны ВТО, вводящие защитные меры (в данном случае США) в общем виде должны возместить их через так называемую торговую компенсацию. Россия и другие экспортеры, страдающие от тарифов США, могут договориться об адекватных способах такой компенсации со стороны Штатов. Определения понятия «адекватные способы торговой компенсации» нет, но подразумевается, что она не может быть в денежной форме, а лишь в форме торговых льгот или уступок по другим группам товаров. То есть США должны, например, уменьшить тарифы на другие товары, которые Россия поставляет в Америку.

Если договоренности о такой компенсации достигнуть не удалось, Россия имеет право ответных мер в виде «приостановки уступок или обязательств», то есть может увеличить пошлины или ввести другие меры против американских товаров, чтобы достичь эквивалентного эффекта.

Как пояснил «РИА Новости» источник в российской делегации в ВТО, «это не спор в полном смысле слова, это, скорее, обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО». Если консультации не приведут к разрешению проблемы, Россия получит возможность ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле.

США заявляли, что введение пошлин на сталь и алюминий является вопросом национальной безопасности и не подпадает под действие правил ВТО. С этим утверждением не согласились Россия, Китай, Индия и Европейский союз.​