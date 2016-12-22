Акции американских производителей алюминия подскочили из-за санкций

В то время как попавшая под санкции США компания Олега Дерипаски UC Rusal продолжает дешеветь, акции американских производителей алюминия дорожают. Акции Alcoa прибавили в цене более 5%, бумаги Century Aluminium подорожали на 12%

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Акции крупнейших производителей алюминия в США на торгах в минувший понедельник значительно выросли после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении российского производителя алюминия компании UC Rusal и его владельца Олега Дерипаски.

Согласно данным торгов на Нью-йоркской фондовой бирже, акции крупнейшего американского производителя алюминия Alcoa прибавили за день 5,35%. Акции второго по величине американского производителя Century Aluminium выросли на 12,09%.

Директор по ценообразованию на рынке металлов в S&P Global Platts Карен Макбет в беседе с изданием Market Watch сообщила, что в минувший понедельник цены на алюминий на Лондонской бирже металлов выросли более чем на 7% по сравнению с началом торгов перед объявлением о санкциях. «Если эти санкции будут оставаться в силе, влияние на американскую цену на алюминий будет очень значительным и может оказаться продолжительным», — сказала Макбет.

По ее словам, США в 2017 году импортировали 744,266 тыс. метрических тонн алюминиевой продукции из России, сделав ее третьим по величине источником импорта в этой сфере.

Минфин США в пятницу ввел новые санкции в отношении российских юридических и физических лиц. В санкционном списке оказался в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и его UC Rusal, на долю которого приходится 7% мирового производства алюминия. Санкции предполагают блокировку активов тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами перечня. Как объяснил Минфин США, основанием для введения санкций стала попытка Москвы подорвать западные демократии.

На первых торгах после объявления санкций акции UC Rusal на Гонконгской бирже упали более чем на 50%. Во вторник, 10 апреля, акции компании продолжают дешеветь. По данным на 5:00 утра, акции торговались на 7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.