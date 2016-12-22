США пригрозили установить тарифы на 1300 товаров из Китая

Торговое представительство США опубликовало список из 1300 товаров из Китая, на которые могут быть введены пошлины

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В сообщении торгового представительства США указывается, что в ответ на нечестную торговлю со стороны Китая, кражу технологий и интеллектуальной собственности, Соединенные Штаты могут ввести пошлины на целый ряд товаров из Китая. Всего в списке, опубликованном на сайте ведомства, упомянуты 1300 наименований.

25% тарифы предполагается ввести на авиационную продукцию, технику, продукцию машиностроения, а также различные виды стали. Помимо этого в списке оказались лекарства, а также медицинское оборудование, печи для изготовления хлебобулочной продукции, запчасти для фенов и водонагревателей.

Как сообщает агентство Reuters, на заявление американских властей уже отреагировало посольство КНР в США, пригрозив Вашингтону ответными мерами.

Между тем, в Белом доме не спешат вводить тарифы и тем самым начинать торговую войну с Пекином. 15 мая американская администрация намерена посоветоваться с представителями крупного бизнеса США, а уже затем примет окончательное решение.

В самом Вашингтоне однозначного мнения касательно тарифов в отношении производителей из КНР нет. Так, например исполнительный вице-президент торговой палаты США Майрон Брильянт заявил, что при всем желании администрации установить справедливые правила в торговле с Китаем, неверно вводить пошлины на товары, которые часто используют американские потребители и работодатели.

Критикуют планы Белого дома и сельхозпроизводители, которые опасаются, что Китай в ответ перестанет закупать их продукцию.