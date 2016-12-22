Трамп заявил о невыгодности ВТО и ТТП для Америки

Несмотря на желание Японии и Южной Кореи вернуть США в Транстихоокеанское торговое партнерство, для страны это невыгодно, заявил президент Дональд Трамп. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится подобная сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает», — написал американский президент.

Он добавил, что, по его мнению, двусторонние договоренности «намного более эффективны, выгодны и лучше для наших рабочих». «Видите, как ВТО плохо для США», — подытожил Трамп.

Трамп 13 апреля назвал условием возвращения в проект ТТП «более выгодные условия» чем те, на которых США вступали в него при президенте Бараке Обаме. Он отметил, что Вашингтон уже имеет двусторонние торговые соглашения с шестью из 11 стран, входящих в ТТП, в том числе с Японией, которая «сильно притесняла нас в торговле на протяжении многих лет». Американский президент высказался о возможности возвращения в ТТП, после того как The New York Times сообщила о рассмотрении данного вопроса в Белом доме. В частности, идею поддержал кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

ТТП было инициировано в 2016 году под эгидой президента Барака Обамы и предусматривало создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 12 странами: США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Малайзией, Брунеем, Вьетнамом, Японией, Мексикой, Чили и Перу. Китай в этом проекте не участвовал.

По мысли администрации Обамы, ТТП должно было связать США с быстрорастущими рынками АТР, где сосредоточены 40% мировой экономики и треть мировой торговли. В январе 2017 года одним из первых своих указов Трамп вывел США из ТТП, заявив о его невыгодности для страны. День выхода из ТТП американский президент назвал «великим днем для американского рабочего».