Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,29 56,65 EUR Нал. 70,97 70,27 USD Бирж. 56,90 -0,39 EUR Бирж. 70,64 -0,10 USD ЦБ. 57,00 -0,10 EUR ЦБ. 70,57 +0,14 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 8088,80 -326,40 MOEX 2273,86 -0,51% RTS 1258,85 -0,21% Brent 70,42 +0,09% DJIA 23533,20 -1,77% Nasdaq 6992,67 -2,43% FTSE 6948,83 +0,39%
Минпромторг оценил потери России от введенных Трампом пошлин в $3 млрд
Лента новостей
Более 800 сотрудников МЧС ликвидируют последствия пожара в Кемерово 14:34, Общество Черчесов назвал капитана и основного вратаря на матч против Франции 14:33, Спорт Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:32, РБК и Билайн Появилось видео начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 14:28, Общество Депутаты предложили систему судебной защиты прав владельцев криптовалют 14:23, Финансы Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 14:19, Политика «Земной посланник»: первый в мире памятник Боуи 14:14, Стиль Защита экс-замглавы Приморья пожаловалась Чайке на его преследование 14:12, Общество Полковник СКР Максименко заявил о «провокации против офицеров» за $3 млн 14:11, Общество Два грузовика и легковушка столкнулись на Ленинградском шоссе 14:09, Общество Генпрокуратура поручила проверить пожарную безопасность во всех ТЦ 14:06, Общество Запуск токенов DGX, рост NEM: обзор новостей мира криптовалют 14:05, Крипто Qatar Airways купит 25% аэропорта Внуково 14:04, Бизнес Путин после пожара в Кемерово перенес несколько мероприятий 14:03, Общество Матвиенко сообщила об оказании властями помощи пострадавшим в Кемерово 13:59, Общество Исполнивший роль Лени Голубкова актер прокомментировал смерть Мавроди 13:57, Общество Украинские пограничники задержали на Азове судно под российским флагом 13:53, Общество «Гений — лишь одна из сторон моей личности»: в Москве умер Сергей Мавроди 13:52, Фотогалерея  Первые фотографии из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Фоторепортаж 13:45, Фотогалерея  В Малайзии предложили назначать штраф $168 тыс. за поддельные новости 13:43, Общество Песков пообещал взаимный ответ на возможную высылку дипломатов из США 13:42, Политика Кремль объяснил отсутствие новостей о ЧП в Кемерово на федеральном ТВ 13:40, Общество Глава Волоколамского района предложил экс-мэру Волоколамска кресло зама 13:38, Общество Полузащитник сборной Франции пропустит матч с Россией 13:38, Спорт В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию 13:35, Политика Врачи заявили об отсутствии «явной связи» недомоганий у детей с «Ядрово» 13:33, Общество Аналитики улучшили прогноз роста рекламного рынка России в 2018 году 13:27, Технологии и медиа Кремль не определился с государственным трауром после пожара в Кемерово 13:25, Общество
Минпромторг оценил потери России от введенных Трампом пошлин в $3 млрд
Экономика, 23 мар, 14:14
0
Минпромторг оценил потери России от введенных Трампом пошлин в $3 млрд
Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что решение президента США будет оспорено в органах ВТО, возможно и введение ответных мер
Виктор Евтухов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Убытки российских компаний от введения властями США заградительных пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий могут составить около $3 млрд, заявил в эфире канала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», — сказал Евтухов.

По его словам, высокий уровень потерь объясняется, в частности, тем, что российские металлургические компании инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США, и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.

Угрозой для российских металлургов Евтухов назвал и возможность «хаотичного перераспределения товарных потоков» после закрытия рынка США, а также введения остальными странами мер по защите собственных рынков.

«При этом надо понимать, что в настоящее время в отношении продукции из нашей страны уже действует немалое количество торговых барьеров, которые затрудняют доступ на рынки», — сказал замминистра.

В то же время он пояснил, что для североамериканских «дочек» российских металлургических компаний эффект от введения пошлин может оказаться позитивным, так как закрытие рынка США для иностранцев приведет к росту стоимости их продукции.

О позитивном эффекте от введения пошлин заявил РБК и представитель Трубной металлургической компании (ТМК), которой в США принадлежит компания IPSCO Tubulars Inc.

«Мы прогнозируем, что введенные США пошлины положительно скажутся на бизнесе IPSCO. 25-процентная пошлина на сталь ограничит импорт стальных труб в США и, как следствие, повлечет повышение цен и улучшение рентабельности домашнего производства в США», — сказал представитель ТМК.

Евтухов также добавил, что Минпромторг вместе с Минэкономразвития будет оспаривать принятое в США решение в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), пояснив, что иск россиян могут поддержать также китайские и южнокорейские производители.

«И при этом надо смотреть по поводу ответных мер, и все страны это будут делать», — сказал замглавы Минпромторга.

Президент США Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий — 10%. Ранее М​инистерство торговли США пришло к выводу, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны.

22 марта стало известно, что власти США решили приостановить введение пошлин в отношении стали и алюминия из Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

23 марта прошел совет ВТО по торговле, повестка которого (есть у РБК) включала рассмотрение вопроса о новых пошлинах США на импорт стали и алюминия — по запросу России и Китая. Согласно сообщению Reuters, к обсуждению проблемы подключился Евросоюз, Бразилия, Япония, Австралия и другие страны. Участники совета заявили о своем несогласии с тем, что США обосновывают введение пошлин национальной безопасностью.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова.
Теги: металлургия , пошлины
Главное
СК заявил об отключении пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово ЧОПовцем Общество
Материалы по теме
США отложили введение пошлин на импорт металлов из ЕС Экономика
Эксперты предупредили о торговой войне после пошлин на металлы в США Экономика
Трамп назвал «мертвой» металлургическую промышленность США Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.