Минпромторг оценил потери России от введенных Трампом пошлин в $3 млрд

Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что решение президента США будет оспорено в органах ВТО, возможно и введение ответных мер

Виктор Евтухов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Убытки российских компаний от введения властями США заградительных пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий могут составить около $3 млрд, заявил в эфире канала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», — сказал Евтухов.

По его словам, высокий уровень потерь объясняется, в частности, тем, что российские металлургические компании инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США, и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.

Угрозой для российских металлургов Евтухов назвал и возможность «хаотичного перераспределения товарных потоков» после закрытия рынка США, а также введения остальными странами мер по защите собственных рынков.

«При этом надо понимать, что в настоящее время в отношении продукции из нашей страны уже действует немалое количество торговых барьеров, которые затрудняют доступ на рынки», — сказал замминистра.

В то же время он пояснил, что для североамериканских «дочек» российских металлургических компаний эффект от введения пошлин может оказаться позитивным, так как закрытие рынка США для иностранцев приведет к росту стоимости их продукции.

О позитивном эффекте от введения пошлин заявил РБК и представитель Трубной металлургической компании (ТМК), которой в США принадлежит компания IPSCO Tubulars Inc.

«Мы прогнозируем, что введенные США пошлины положительно скажутся на бизнесе IPSCO. 25-процентная пошлина на сталь ограничит импорт стальных труб в США и, как следствие, повлечет повышение цен и улучшение рентабельности домашнего производства в США», — сказал представитель ТМК.

Евтухов также добавил, что Минпромторг вместе с Минэкономразвития будет оспаривать принятое в США решение в органе по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), пояснив, что иск россиян могут поддержать также китайские и южнокорейские производители.

«И при этом надо смотреть по поводу ответных мер, и все страны это будут делать», — сказал замглавы Минпромторга.

Президент США Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий — 10%. Ранее М​инистерство торговли США пришло к выводу, что импорт стали и алюминия «угрожает национальной безопасности» страны.

22 марта стало известно, что власти США решили приостановить введение пошлин в отношении стали и алюминия из Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

23 марта прошел совет ВТО по торговле, повестка которого (есть у РБК) включала рассмотрение вопроса о новых пошлинах США на импорт стали и алюминия — по запросу России и Китая. Согласно сообщению Reuters, к обсуждению проблемы подключился Евросоюз, Бразилия, Япония, Австралия и другие страны. Участники совета заявили о своем несогласии с тем, что США обосновывают введение пошлин национальной безопасностью.