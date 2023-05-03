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В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта

Еврокомиссия ввела ограничения на импорт зерна с Украины в пять стран
Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран ЕС до 5 июня 2023 года. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ранее эти страны самостоятельно приняли такие ограничения или обсуждали их

В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта
В какие страны ограничен импорт сельхозпродукции с Украины. Карта

Европейская комиссия запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Меры вступили в силу 2 мая и будут действовать до 5 июня. Ограничения не касаются транзита сельскохозяйственных культур через эти страны, они могут свободно обращаться на других европейских рынках. В случае необходимости запрет может быть продлен, отмечено в сообщении комиссии.

Одновременно со вступлением в силу мер Еврокомиссии страны обязались снять ограничения, которые они вводили самостоятельно. В середине апреля Словакия, Польша и Венгрия ввели ограничения на импорт различных сельскохозяйственных товаров с Украины. В Болгарии ограничение заработало с 24 апреля. К аналогичным мерам призвали и политики Румынии. В этих странах заявили о необходимости защитить интересы внутренних производителей на фоне беспошлинного ввоза украинской продукции (эту меру Евросоюз ввел весной прошлого года сроком до июня 2023 года. — РБК). В начале апреля те же пять стран обратились к Еврокомиссии с просьбой купить у них скопившееся украинское зерно.

ЕК раскритиковала запреты на импорт, отметив, что односторонние действия неприемлемы, так как торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза. Кроме того, в ЕС в конце марта согласовали пакет финансовой помощи наиболее пострадавшим фермерам в размере €56 млн. 19 апреля стало известно, что ЕК подготовит новый пакет поддержки еще на €100 млн.

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Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Анастасия Санникова
импорт зерно Украина Европа Польша Румыния
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