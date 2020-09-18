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Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

Темпы роста ВВП, прогнозируемые Минэкономразвития после 2021 года, еще предстоит «заработать», считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. А с учетом невысоких трат из ФНБ можно было бы направить на поддержку граждан больше
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Хотя российская экономика справилась с пандемическим кризисом намного лучше, чем ожидалось, темпы роста, прогнозируемые Министерством экономического развития на 2022–2023 годы, выглядят слишком оптимистично — такие темпы предстоит заслужить, пишет глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.

Базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы — рост реального ВВП на 3,3, 3,4 и 3% соответственно.

«Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то в 2022–2023 годах мы пока оснований для такого прогноза не видим, такие темпы роста надо еще «заработать», — отмечает Кудрин.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

Весной глава Счетной палаты предупреждал, что в пессимистичном сценарии спад ВВП в 2020 году может составить до 8%, в умеренном — от 3 до 5%. Минэкономразвития теперь ждет, что ВВП в 2020 году сократится на 3,9%.

Минфин России начинает ориентироваться на жизнь в рамках нормы, пишет глава Счетной палаты, но все же 2021 год ожидается «как исключительный, посткризисный, что выражается в низких доходах и высоких антикризисных расходах». Ожидается, что в 2021 году доходы бюджета составят около 18,8 трлн руб. — на 0,9 трлн руб. больше, чем в кризисном 2020 году, но меньше даже в номинальном выражении, чем в 2018–2019 годах. Расходы в следующем году составят 21,5 трлн руб. — после 22,7–23,7 трлн руб. в 2020 году (в зависимости от использования переходящих остатков предыдущего года).

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Получается кризисная «вилка» — доходы упали, а расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не упасть еще сильнее, рассуждает Кудрин. Чтобы избежать резкого сокращения расходов в 2021 году по сравнению с текущим годом, Минфин внес изменение в бюджетное правило, позволяющее на 875 млрд руб. повысить расходы за счет заимствований (по сравнению с уровнем, предписанным правилом). Кудрин называет это «форс-мажорной оговоркой». «Это уместная мера при четкой позиции правительства, что такая политика будет действовать только в 2021 году. В 2022 году мы должны возвратиться к соблюдению бюджетного правила в полном объеме, без оговорок», — подчеркивает он.

«Можно было потратить больше»

ФНБ, главная «кубышка» правительства, даже несмотря на кризис тратится очень консервативно, в строгом соответствии с бюджетным правилом, отметил Кудрин. Его валютные запасы составляют около $120 млрд, Минфин только в августе потратил на рынке всю валюту, которую приобрел в начале года, до обвала цен на нефть; по итогам года чистое использование средств ФНБ составит лишь около 350 млрд руб.

Можно было потратить на поддержку населения больше, уверен глава Счетной палаты. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь, как гражданам, так и бизнесу», — указывает он.

В течение трех лет госдолг России вырастет до 21% ВВП с 12,3% в 2019 году, но это не критично для российской экономики, считает Кудрин. «Это нормальный уровень госдолга, который на протяжении многих лет, после погашения долгов в «нулевые», находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в «тучные годы» госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом», — написал он.

Автор
Иван Ткачёв
Алексей Кудрин Счетная палата бюджет ФНБ кризис
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