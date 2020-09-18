Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета

Темпы роста ВВП, прогнозируемые Минэкономразвития после 2021 года, еще предстоит «заработать», считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. А с учетом невысоких трат из ФНБ можно было бы направить на поддержку граждан больше

Алексей Кудрин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Хотя российская экономика справилась с пандемическим кризисом намного лучше, чем ожидалось, темпы роста, прогнозируемые Министерством экономического развития на 2022–2023 годы, выглядят слишком оптимистично — такие темпы предстоит заслужить, пишет глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.

Базовый прогноз Минэкономики на 2021, 2022 и 2023 годы — рост реального ВВП на 3,3, 3,4 и 3% соответственно.

«Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то в 2022–2023 годах мы пока оснований для такого прогноза не видим, такие темпы роста надо еще «заработать», — отмечает Кудрин.

Весной глава Счетной палаты предупреждал, что в пессимистичном сценарии спад ВВП в 2020 году может составить до 8%, в умеренном — от 3 до 5%. Минэкономразвития теперь ждет, что ВВП в 2020 году сократится на 3,9%.