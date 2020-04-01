Кудрин допустил падение ВВП России на уровне кризиса 2008 года

Глава Счетной палаты заявил о возвращении экономических показателей к уровню 2009 года. В середине марта Кудрин не исключил снижение темпов роста ВВП до нуля

Алексей Кудрин (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на совещании президента с членами правительства заявил, что при пессимистичном сценарии в России может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%, сообщает агентство «РИА Новости».

Он допустил и умеренный сценарий, при котором падение ВВП составит 3–5%. В таком случае властям придется пойти на «нестандартные поддержки экономики, в том числе и на прямые субсидии отдельным отраслям».

Также Кудрин не исключил, что траты резервного фонда в этом году окажутся больше запланированных.

В середине марта глава ведомства предположил, что темпы роста ВВП замедлятся до нуля. Тогда он исходил из цен на нефть $35 за баррель и курса доллара в 72 руб. Опираясь на эти показатели, Кудрин прогнозировал, что российская экономика не получит 3 трлн руб. в качестве нефтегазовых доходов.

Согласно январскому прогнозу, ведомство ожидало роста ВВП России на 1,9% в текущем году. Среднегодовой курс доллара на 2020 год прогнозировался на уровне 65,7 руб., а оценка среднегодовой цены Urals составляла $57,7.

1 апреля глава правительства Михаил Мишустин на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным заявил о подготовке второго пакета мер для поддержки отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Премьер отметил, что на реализацию антикризисных мер в бюджете зарезервировано 1,4 млрд руб.