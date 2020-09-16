Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер

Минфин определил, за счет чего можно поддержать доходную базу бюджета, пострадавшую от пандемии и снижения цен на нефть. В предстоящие три года мобилизация доходов, включая ряд непопулярных мер, принесет более 1,8 трлн руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В условиях существенного снижения бюджетных доходов по сравнению с теми, что ожидались до пандемии, Минфин России предложил программу так называемой мобилизации доходов стоимостью более 1,8 трлн руб. за три года — 2021-й и плановый период 2022–2023 годов. Программа включает в себя ряд непопулярных мер: пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию и уже объявленные переход к прогрессивной шкале подоходного налога и введение НДФЛ на депозиты и проценты.

Совокупный эффект этих изменений в законодательство и нормативные правовые акты для доходов бюджета в 2021 году составит 513,8 млрд руб., в 2022 году — 656 млрд и в 2023 году — 664,6 млрд, следует из проекта пояснительной записки к бюджету на 2021–2023 годы. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. РБК направил запрос в Минфин России.

В среду, 16 сентября, пакет бюджетных документов рассмотрят на заседании правительства, анонсировал премьер Михаил Мишустин. До конца сентября проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Госдуму.

Переходный 2021 год

Общие доходы бюджета на 2021 год планируются в размере 18,76 трлн руб. — меньше, чем и в 2018-м, и 2019 годах. Без мобилизационных поступлений они были бы еще ниже. Но именно мобилизационные поступления во многом позволят государству потратить больше денег в 2021 году, даже по сравнению с докризисным планом. Общие расходы федерального бюджета в 2021 году составят 21,5 трлн руб. (изначально бюджетом на 2020–2022 годы закладывались расходы в 2021 году в размере 21,2 трлн руб.). Годом бюджетной консолидации станет 2022-й, когда будет восстановлено нормальное бюджетное правило и расходы составят 21,9 трлн руб. (меньше, чем планировалось в прошлом году).