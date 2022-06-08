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АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после простоя из-за запчастей

Предприятие заявило о приостановке производства 3 марта из-за трудностей с поставками компонентов. Завод возобновил сборку Lada Granta Classic в «импортонезависимой» комплектации
Завод &laquo;АвтоВАЗ&raquo;
Завод «АвтоВАЗ» (Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости)

АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

«Сегодня, после значительной паузы, АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода — это одна из первоочередных задач для нас. И конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих», — приводятся в сообщении слова президента компании Максима Соколова.

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Максим Соколов

По его словам, для обеспечения выпуска доступных моделей предприятие совместно с федеральными и региональными властями, ведет «интенсивную работу по развитию компетенций российских поставщиков».

Lada Granta Classic в модификации 2022 года, выпуск которой возобновился на заводе, станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, отметили в компании. «Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — говорится в заявлении.

По сравнению со стандартной LADA Granta Classic, в комплектации 2022 года изменился список стандартного оборудования и были добавлены «улучшающие дизайн и комфорт системы», которые ранее устанавливались на более дорогие версии.

Новая конфигурация Classic’22 предусматривает:

  • окрашенные молдинги (декоративная накладка на боку автомобиля) дверей,
  • обогрев и электропривод зеркал,
  • 15-дюймовые легкосплавные диски (в качестве опции, в стандарте — стальные 14-дюймовые с декоративными колпаками),
  • электроусилитель руля,
  • электростеклоподъемники передних дверей,
  • крепления для детских сидений ISOFIX,
  • дневные ходовые огни,
  • бортовой компьютер,
  • центральный замок,
  • аудиоподготовку с 4 динамиками.

Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. с механической коробкой передач.

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Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic’22 будет доступна для семейства LADA Granta в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта, и устанавливал после этого режим простоя несколько раз в течение весны. Тогда завод объяснил изменение графика работы «продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов».

Также предприятие ранее сообщало, что с 6 июня переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим установят для работников заводов АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти, он будет действовать три месяца и коснется всех сотрудников предприятия.

Группа АвтоВАЗ входила в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Ее производство расположено в Ижевске и Тольятти, где выпускались автомобили для брендов Lada, Nissan, Datsun и Renault. В начале года впервые за пять лет доля АвтоВАЗа на российском рынке упала ниже 20%, до 19,7%.

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23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. После этого компания заявила о передаче своего контрольного пакета АвтоВАЗе структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ».

После ухода Renault с российского рынка завод АвтоВАЗа в Тольятти планировал выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada.

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«АвтоВАЗ» производство возобновление работы Автомобили запчасти простой
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