АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после простоя из-за запчастей
АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
«Сегодня, после значительной паузы, АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода — это одна из первоочередных задач для нас. И конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих», — приводятся в сообщении слова президента компании Максима Соколова.
По его словам, для обеспечения выпуска доступных моделей предприятие совместно с федеральными и региональными властями, ведет «интенсивную работу по развитию компетенций российских поставщиков».
Lada Granta Classic в модификации 2022 года, выпуск которой возобновился на заводе, станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, отметили в компании. «Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — говорится в заявлении.
По сравнению со стандартной LADA Granta Classic, в комплектации 2022 года изменился список стандартного оборудования и были добавлены «улучшающие дизайн и комфорт системы», которые ранее устанавливались на более дорогие версии.
Новая конфигурация Classic’22 предусматривает:
- окрашенные молдинги (декоративная накладка на боку автомобиля) дверей,
- обогрев и электропривод зеркал,
- 15-дюймовые легкосплавные диски (в качестве опции, в стандарте — стальные 14-дюймовые с декоративными колпаками),
- электроусилитель руля,
- электростеклоподъемники передних дверей,
- крепления для детских сидений ISOFIX,
- дневные ходовые огни,
- бортовой компьютер,
- центральный замок,
- аудиоподготовку с 4 динамиками.
Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. с механической коробкой передач.
Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic’22 будет доступна для семейства LADA Granta в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.
АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта, и устанавливал после этого режим простоя несколько раз в течение весны. Тогда завод объяснил изменение графика работы «продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов».
Также предприятие ранее сообщало, что с 6 июня переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Такой режим установят для работников заводов АвтоВАЗа в Ижевске и Тольятти, он будет действовать три месяца и коснется всех сотрудников предприятия.
Группа АвтоВАЗ входила в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Ее производство расположено в Ижевске и Тольятти, где выпускались автомобили для брендов Lada, Nissan, Datsun и Renault. В начале года впервые за пять лет доля АвтоВАЗа на российском рынке упала ниже 20%, до 19,7%.
23 марта французская Renault, которой принадлежали 68% АвтоВАЗа, сообщила, что приостанавливает деятельность в России. После этого компания заявила о передаче своего контрольного пакета АвтоВАЗе структуре Минпромторга — ФГУП «НАМИ».
После ухода Renault с российского рынка завод АвтоВАЗа в Тольятти планировал выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada.