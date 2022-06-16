Путин предложил «шире посмотреть» на программы поддержки автопрома

Президент указал, что в стране снизились как выпуск автомобилей, так и их продажи. Задачей властей Путин назвал обеспечение работы заводов, сохранение занятости рабочих и поддержание спроса и предложения на рынке

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России необходимо пересмотреть программы поддержки спроса на коммерческий транспорт из-за снижения числа его покупателей, сказал президент Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге. Выступление транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, российский автомобильный рынок в целом испытывает сложности: в марте выпуск машин по сравнению с показателями годом ранее снизился в три раза, в апреле — в пять раз. Глава государства назвал одной из задач обеспечение работы автозаводов в стране, их снабжение необходимыми компонентами, сохранение занятости коллективов.

Video

Путин указал, что при этом «нельзя замыкаться только на текущих проблемах», нужно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли и «долгосрочный вектор» производственных изменений. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить технологический суверенитет, в частности, инженерные разработки, интеллектуальные права, ноу-хау должны быть российскими.

Говоря отдельно о рынке коммерческой техники, Путин указал, что эта сфера может столкнуться с дефицитом спроса, поскольку основные покупатели — бизнес и транспортные компании — пока «придерживают инвестиции» и «анализируют ситуацию», в том числе из-за запрета на въезд российских грузовиков в Европу.

«В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт. И, безусловно, важно повышать их эффективность», — указал Путин.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Прогнозы Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи Pro 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты Статьи Pro Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи

Он также обратил внимание на возможное снижение экологического класса грузовиков из-за перестройки производителями логистических цепочек и смены поставщиков. Глава государства отметил, что понижение класса может сказаться «на рыночных позициях» перевозчиков, которых перестанут пускать в другие страны с определенными экологическими требованиями к автомобилям. Это, в свою очередь, может привести к потере работы водителями, указал глава государства.

В отношении рынка легковых авто (продажа которых за пять месяцев этого года снизилась на 51%) Путин отметил необходимость «насытить» его достаточным предложением доступных и качественных автомобилей, а также проработать вопросы, касающиеся доступности техобслуживания и запчастей для автомобилей в связи с ограничениями со стороны западных партнеров.

О приостановлении поставок в Россию весной заявили многие автомобильные бренды, в их числе BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Audi, Skoda, Volkswagen, Porsche, Citroen, Opel, Peugeot. Многие зарубежные автомобильные компании приостановили сборку машин на российских заводах, например, в Калужской (завод Stellantis, где собирали Opel, Citroen и Peugeot) и Калининградской областях (завод «Автотор», там собирали BMW, Kia и Hyundai). Ушедшая из России Renault решила продать свой завод в Москве — он перешел в собственность правительства Москвы.

Российский АвтоВАЗ приостанавливал производство из-за недостатка комплектующих. В июне компания возобновила выпуск Lada Granta, но, как выяснил Autonews.ru, в так называемой упрощенной версии — без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.

Как указал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, компания не планирует массовых сокращений персонала на заводе в Тольятти, но готовится к реструктуризации производства, в том числе и на предприятиях производителей комплектующих.