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Экономика ,  
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Минпромторг сообщил о выделении ₽21 млрд на поддержку спроса в автопроме

Эти средства пойдут на возобновление автокредитования, льготный лизинг, скидки по электрическому транспорту и т.д. О выделении средств ведомство объявило после совещания по вопросам автопрома у Путина
Фото: Вадим Жернов / ТАСС
Фото: Вадим Жернов / ТАСС

На поддержку спроса в автомобильной промышленности будет выделено 20,7 млрд руб., сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у президента Владимира Путина по вопросам развития автомобильной промышленности, проходившего в Санкт-Петербурге.

«Принято решение о выделении 20,7 млрд руб. на поддержку спроса. В первую очередь это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд руб., 4,9 млрд руб. — на льготный лизинг, 2,6 млрд руб. — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд руб. — на газомоторную технику», — сообщил Мантуров (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что в ближайшее время необходимо «простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям». Поэтому власти приняли решение обеспечить доступность автокредитов для граждан и лизинга техники на газомоторном топливе для малого и среднего бизнеса.

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На совещании Путин отметил, что в российской автомобильной отрасли произошло как падение выпуска (в апреле, указал президент, он снизился в пять раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года), так и падение продаж (например, на легковые авто — на 51%). Глава государства поручил оказать поддержку отрасли.

По его словам, на рынке необходимо «обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых», а также «шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт», спрос на который упал из-за опасений бизнеса и транспортных компаний относительно ситуации в отрасли.

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Путин также заметил, что следует обеспечить работу автозаводов, в том числе в части поставок необходимых компонентов, и сохранить занятость специалистов. Президент, однако, призвал не «замыкаться только на текущих проблемах»: он поручил сформировать стратегические подходы к развитию отрасли и «долгосрочный вектор» производственных изменений.

Как заявил Мантуров, стратегия развития должна быть обновлена в течение двух месяцев, «чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Денис Мантуров Минпромторг автопром поддержка

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