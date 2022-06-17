Борисов объяснил выпуск Lada без подушек безопасности заботой о занятости

«Непопулярное» решение приняли, чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов, заявил Борисов. По его словам, водители это переживут — «поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят»

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Руководство АвтоВАЗа решило выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить рабочие места и избежать консервации заводов, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает ТАСС.

«Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии. Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят», — заявил Борисов.

Он сравнил заморозку работы автомобильного завода с остановкой доменной печи, которую «потом не запустишь».

В мае правительство России одобрило постановление, которое упростило требования к сертификации автомобилей и позволило автопроизводителям начать делать машины с низким экологическим классом. Также власти разрешили выпускать автомобили с пониженными требованиями к безопасности — без антиблокировочной системы тормозов (ABS), устройств вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) и подушек безопасности.

Позднее Autonews.ru выяснил, что АвтоВАЗ, который жаловался на нехватку импортных компонентов и не раз объявлял о простоях, возобновил выпуск Lada Granta в так называемой упрощенной версии — без подушек безопасности и ABS.

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Задачу обеспечить работу заводов, сохранить занятость и поддержать спрос и предложение на внутреннем рынке ставил, в частности, президент России Владимир Путин. Он приводил данные, согласно которым продажи автомобилей в России за пять месяцев упали на 51%, также сократилось их производство. Как говорил исполнительный директор Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Игорь Коровкин на ПМЭФ, производство автомобилей в стране, в сравнении с предыдущим годом, в этом году может упасть на 35–40%.

Путин также подчеркивал, что снижать экологический класс производимых грузовиков не стоит, так как перевозчиков могут перестать пускать в страны с определенными экологическими требованиями к автомобилям, что приведет к потере работы водителями.