Борисов объяснил выпуск Lada без подушек безопасности заботой о занятости
Руководство АвтоВАЗа решило выпускать «упрощенные» версии автомобилей Lada, в том числе без подушек безопасности, чтобы сохранить рабочие места и избежать консервации заводов, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), передает ТАСС.
«Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии. Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят», — заявил Борисов.
Он сравнил заморозку работы автомобильного завода с остановкой доменной печи, которую «потом не запустишь».
В мае правительство России одобрило постановление, которое упростило требования к сертификации автомобилей и позволило автопроизводителям начать делать машины с низким экологическим классом. Также власти разрешили выпускать автомобили с пониженными требованиями к безопасности — без антиблокировочной системы тормозов (ABS), устройств вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) и подушек безопасности.
Позднее Autonews.ru выяснил, что АвтоВАЗ, который жаловался на нехватку импортных компонентов и не раз объявлял о простоях, возобновил выпуск Lada Granta в так называемой упрощенной версии — без подушек безопасности и ABS.
Задачу обеспечить работу заводов, сохранить занятость и поддержать спрос и предложение на внутреннем рынке ставил, в частности, президент России Владимир Путин. Он приводил данные, согласно которым продажи автомобилей в России за пять месяцев упали на 51%, также сократилось их производство. Как говорил исполнительный директор Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Игорь Коровкин на ПМЭФ, производство автомобилей в стране, в сравнении с предыдущим годом, в этом году может упасть на 35–40%.
Путин также подчеркивал, что снижать экологический класс производимых грузовиков не стоит, так как перевозчиков могут перестать пускать в страны с определенными экологическими требованиями к автомобилям, что приведет к потере работы водителями.