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Экономика ,  
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Минфин предложил запретить выводить дивиденды в офшоры без налогов

В проекте поправок в Налоговый кодекс Минфин заранее закрыл лазейку, которая еще не стала популярной. Речь идет о выводе дивидендов через низконалоговые иностранные юрисдикции, соглашения с которыми решила пересмотреть Россия

В разработанные поправки в Налоговый кодекс Минфин заранее вложил норму, которая не позволит при выводе дивидендов в офшоры не платить с них налогов, пишет газета «Ведомости». Представитель министерства сообщил, что законопроект еще не рассматривался в правительстве, он публично обсуждается и согласовывается с другими ведомствами. Издание отмечает, что сейчас действует схема, при которой иностранная структура может заявить, что фактическим получателем дохода является российская компания и тогда к ней будут применяться российские ставки, в том числе и нулевая ставка налога на дивиденды. Для реализации схемы нужно, чтобы 50% «дочки» принадлежало российской компании не менее года.

Для работы в сегодняшних условиях ломать эту схему нет необходимости, поскольку компании и так экономят на налогах, пользуясь стандартными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Однако российские власти уже начали процедуру пересмотра соглашений с низконалоговыми юрисдикциями. Москва намерена добиться повышения ставок на дивиденды и проценты в них до 15%. С теми «налоговыми гаванями», которые не согласятся на повышение, России расторгнет соглашения и налог на дивиденды для них поднимется на те же 15%.

Когда налоговые ставки поднимутся, компаниям станет выгодно использовать схемы с российскими «дочками», а некоторые компании уже используют их. В проекте поправок в Налоговый кодекс, уже опубликованных для общественного обсуждения на сайте проектов правовых актов, исключена возможность использовать нулевую ставку для дивидендов, выплачиваемых иностранной компании, если фактическими их получателями окажутся налоговые резиденты России.

Минфин предложил Кипру убрать все льготы по налогу на дивиденды из России
Экономика
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Представитель Минфина пояснил изданию, что поправки были разработаны в соответствии с направлением, заданным президентом Владимиром Путиным на защиту национальной налоговой базы. По его словам, такой тренд задан и планом ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы.

Путин 25 марта поручил отменить льготные налоговые ставки «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета». После повышения налога содержать не только офшоры, а все иностранные компании будет менее выгодно, констатировали юристы. Первой мишенью стал Кипр, но рост ставки затронет и другие транзитные юрисдикции. Вероятно, аналогично будут изменены соглашения с Нидерландами, Люксембургом, Сингапуром, возможно с Мальтой и Швейцарией, отмечали опрошенные РБК эксперты.

Уже 3 апреля Россия направила правительству Кипра письмо о повышении налоговых ставок на выплату дивидендов и процентов в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения. Его подписал замминистра финансов Алексей Сазанов. Из него следовало, что Россия предложила Кипру распространить максимальную ставку 15% на все без исключения компании.

Эксперты назвали риски для бизнеса при росте налога на дивиденды
Экономика
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

РБК тогда опросил экспертов по налогообложению, которые сошлись во мнении, что повышение ставки налога на дивиденды в транзитные юрисдикции до 15% сведет к нулю налоговую экономию для многих холдинговых и финансовых компаний. Это касается прежде всего Кипра и других транзитных юрисдикций, которые используются для искусственного вывода капитала из страны. Однако мера затронет не только тех, кто уходит от налогов, — возрастет налоговая нагрузка и на добросовестный бизнес, предупредили эксперты.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: офшор, дивиденды, Налоги
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