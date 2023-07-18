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Россия нарастила экспорт дизтоплива почти на 11%

«Коммерсантъ»: в 2023 году Россия увеличила экспорт дизтоплива почти на 11%
Крупнейшими покупателями стали Турция с долей 30%, Саудовская Аравия и Бразилия — около 11% экспорта
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Морской экспорт дизельного топлива и газойля за первое полугодие 2023 года вырос почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в среднем до 1,055 млн барр. в сутки, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

Крупнейшими покупателями стали Турция с долей 30%, Саудовская Аравия и Бразилия (около 11% экспорта). Примерно по 4% поставок приходится на Марокко, Тунис, Египет, Ливию и ОАЭ, чуть меньше 3% — на Гану.

Если в первом полугодии 2022 года крупнейшими импортерами российского дизтоплива были страны ЕС, Великобритания и Норвегия — тогда на них приходилось 77% поставок, — то в этом году их доля составила около 9%.

После введения эмбарго и ценового потолка на нефтепродукты большинство европейских стран перестали покупать топливо у России и ей пришлось искать новые рынки. По словам аналитика Kpler Виктора Катоны, с 5 февраля после введения в действие потолка цен предельная скидка на российское дизтопливо колебалась в диапазоне около $150–200 за тонну, то есть примерно $20 за баррель. Для российских нефтекомпаний продажа дизтоплива как минимум на $10 за баррель выгоднее, чем продажа нефти, этим объясняется увеличение экспорта топлива, пояснил он.

В феврале страны ЕС, G7 и Австралия согласовали предельную цену в $100 для дизельного топлива и $45 для мазута. Президент Владимир Путин в ответ запретил поставки иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в июне упал на 600 тыс. барр., до 7,3 млн барр. в сутки — это самый низкий уровень с марта 2021 года. Доходы от поставок за рубеж сократились на $1,5 млрд, до $11,8 млрд — почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

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Елена Чернышова
дизельное топливо экспорт Россия
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