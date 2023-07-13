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Экспорт российской нефти сократился до минимальных с 2021 года значений

МЭА: экспорт российской нефти сократился до минимальных с 2021 года 7,3 млн барр. в сутки
Экспорт российской нефти в июне сократился на 600 тыс. барр. в сутки, до минимальных с марта 2021 года 7,3 млн барр. в сутки, сообщает МЭА
Фото: Светлана Майорова / РИА Новости
Фото: Светлана Майорова / РИА Новости

В июне экспорт российской нефти сократился на 600 тыс. барр. в сутки, до 7,3 млн барр. в сутки, что стало минимальным с марта 2021 года показателем, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным Росстата, за март 2021 года суммарный объем экспорта нефти составил 16,9 млн т.

По данным агентства, предполагаемая выручка от экспорта топлива в июне упала на $1,5 млрд, до $11,8 млрд, что почти вдвое меньше, чем год назад.

За июнь мировые поставки нефти достигли 101,8 млн барр. в сутки, рост составил 480 тыс. барр. в сутки, однако в июле рынок ждет резкое сокращение, поскольку Саудовская Аравия снизит добычу на 1 млн барр. в сутки, говорится в отчете. По оценкам экспертов МЭА, мировое производство в этом году увеличится на 1,6 млн барр. в сутки (до 101,5 млн), поскольку страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу на 1,9 млн барр. в сутки. В следующем году ожидается новый рекорд по поставкам — мировой экспорт вырастет до 102,8 млн барр. в сутки.

Согласно прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн барр. в сутки, до 102,1 млн, что является новым рекордом. На Китай будет приходиться порядка 70% общего прироста потребления.

В начале апреля вице-премьер Александр Новак объявил о решении до конца года продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в cутки. Аналогичные меры принял ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. В конце месяца вице-премьер сказал, что добыча нефти в России в этом году снизится на 20 млн т по сравнению с прошлогодней, до 15 млн т.

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В начале июля Новак заявил, что Россия в августе в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка» добровольно сократит экспорт нефти еще на 500 тыс. барр. в сутки. Таким образом, поставки сократятся на 1 млн барр. в сутки по сравнению с февралем.

В начале мая Bloomberg сообщил о росте морских поставок сырой российской нефти в период с 22 по 28 апреля на 680 тыс. барр. в сутки, до 4 млн барр. в сутки. При этом экспорт сырой нефти в европейские страны за четыре недели до 28 апреля сократился до 63 тыс. барр. в сутки, а единственным пунктом назначения была Болгария.

МЭА писало, что Россия не придерживалась обещанной квоты на добычу нефти. По данным агентства, Москва в апреле экспортировала 8,3 млн барр. в сутки, в то время как средний объем поставок в 2022 и 2021 годах составлял 7,7 млн и 7,5 млн барр. в сутки соответственно. В агентстве предположили, что Россия «увеличивает объемы, чтобы компенсировать утраченный доход». Доходы страны от продажи нефти в апреле МЭА оценило в $15 млрд.

Новак в то же время говорил, что Москва придерживается добровольных ограничений. По его словам, «отдельные журналисты», которые со ссылкой на данные мониторинга морских отгрузок говорят о росте экспорта российской нефти, не учитывают сокращение трубопроводных поставок в ЕС более чем на две трети, что «было лишь частично компенсировано морским экспортом».

В апреле российское правительство на год приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа.

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