Reuters узнал о поручении российским компаниям сократить экспорт нефти

На этой неделе состоялась встреча с топ-менеджерами нефтяных компаний, на которой власти попросили их «приложить больше усилий, чтобы гарантировать снижение экспорта» в следующем месяце, сообщает агентство

Власти России поручили нефтяным компаниям сократить экспорт нефти в августе, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. По данным агентства, на этой неделе состоялась встреча с топ-менеджерами компаний, которых попросили «приложить больше усилий, чтобы гарантировать снижение экспорта» в следующем месяце.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что компании самостоятельно будут решать: либо снизить экспорт, либо добычу. «Но в целом у нас задач — уменьшить поставки на мировые рынки», — сказал Новак.

Два источника агентства сообщили, что экспорт российской нефти из западных портов в августе сократится примерно на 100 тыс. — 200 тыс. баррелей в день по сравнению с июлем.

РБК отправил запрос в Минэнерго и в аппарат Новака.

Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать данные об экспорте и импорте с марта 2022 года после введения западных санкций из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее Минфин регулярно публикует данные о нефтегазовых доходах, которые, помимо экспорта нефти и нефтепродуктов, включают поставки газа за рубеж, а также продажи на внутреннем рынке. 7 июля ведомство сообщило, что нефтегазовые доходы за январь—июнь 2023 года снизились на 47%, до 3,382 трлн руб. ($36,5 млрд по курсу Центробанка).

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в июне упал на 600 тыс. баррелей, до 7,3 млн баррелей, это самый низкий уровень с марта 2021 года, а доходы от продажи нефти за рубеж сократилась на $1,5 млрд, до $11,8 млрд — почти вдвое меньше, чем год назад.

После введения эмбарго ЕС на морские поставки нефти и потолка цен Новак объявил, что Россия с марта «добровольно» сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. С августа страна дополнительно снизит экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне цена Urals 12 июля превысила предельный порог $60 за баррель и составила $60,78 (5,5 тыс. руб.) в порту Новороссийск.