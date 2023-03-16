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Как отмена налоговых соглашений с Западом скажется на бизнесе и гражданах

Эксперты оценили последствия от приостановки налоговых соглашений с западными странами
Россия останавливает соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Это коснется иностранного бизнеса и зарубежных «дочек», уехавших работников и арендодателей недвижимости. РБК разбирался в деталях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со странами, которые ввели против России санкции. Это станет ответной мерой на наложение на Россию ограничительных мер в одностороннем порядке, что «является нарушением норм международного права», говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Согласно списку Минфина, в настоящий момент действуют СИДН между Россией и 82 странами (не считая Нидерланды, Украину и Латвию, с которыми соглашение денонсировано, прекратило действие и приостановлено соответственно). Из них 39 стран входят в перечень недружественных. В их числе США, Великобритания, все страны Европейского союза, Черногория, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур и ряд других государств.

Действие СИДН позволяет юридическим и физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами одной страны, но получающим доход в другой стране, уплачивать налог с него лишь в одной стране либо в обеих странах, но по сниженной ставке. При отмене соглашения избежать двойного налогообложения не получится.

«Наши представители бизнеса работали здесь, зарабатывали здесь, а платили налоги там. Теперь им придется платить и здесь. Соответственно, многие подумают о том, чтобы перевести свой бизнес на российскую территорию, чтобы не платить два раза», — сказал РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подчеркнув, что речь идет о защите интересов государства.

Вместе с экспертами РБК разбирался, кому придется платить налог сразу в двух странах, на сколько вырастет налоговая нагрузка и каким образом это можно обойти.

Когда закончат действовать СИДН

Как отмечается в сообщении Минфина, соглашения будут приостановлены Россией «с момента издания указа президента». Стандартная процедура отмены соглашений об избежании двойного соглашения — денонсация — происходит по определенному порядку. Как правило, стороны обмениваются нотами, затем вносится и принимается федеральный закон — все это занимает время (так было, например, с Нидерландами). Но в данном случае речь идет о приостановлении соглашения указом президента в случаях, требующих безотлагательных мер, который затем должен быть подтвержден федеральным законом, объясняет партнер МЭФ LEGAL Александр Ерасов. На указы президента не распространяется и общее правило налогового законодательства, которое подразумевает, что налоговые нововведения начинают действовать не раньше наступления нового налогового периода, чтобы налогоплательщики успели подготовиться к изменениям.

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«Есть риск, что решение о приостановке СИДН примут довольно быстро. Но хочется надеяться, что будет прописан более длинный срок для перестройки, хотя бы с 1 января следующего года. Впрочем, к таким значимым изменениям в принципе сложно адаптироваться, тем более за короткий срок», — говорит юрист.

На какие налоги распространяются соглашения

Как правило, соглашения об избежании двойного налогообложения регулируют НДФЛ и налоги с прибыли. Транспортные, имущественные налоги, НДС под действие таких международных договоров не подпадают. «Положения СИДН, имеющие приоритет над национальным законодательством в целях налогообложения, иногда определяют иные важные для налогообложения правила. Например, какие объекты относятся к недвижимому имуществу в целях налогообложения», — отмечает юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите.

В случае с юридическими лицами в основном речь идет о налогообложении пассивных доходов — дивидендов, процентов, роялти (лицензионных платежей), доходов от реализации ценных бумаг из России, если говорить об иностранном бизнесе, либо российских группах, которые получают доходы из недружественных стран, говорит партнер Kept Александр Токарев.

В случае с физическими лицами изменения коснутся налогов с доходов из зарубежных источников — это могут быть доходы от сдачи там квартиры или от трудовой деятельности уехавшего в недружественную страну и ставшего ее налоговым резидентом, если он продолжает работать на Россию, но в его трудовом договоре не предусмотрена работа из-за рубежа.

Последствия для бизнеса

Изменения отразятся на международных компаниях, ведущих деятельность в России, но зарегистрированных в недружественных странах, а также «дочках» российских компаний, которые работают за границей. Для них возрастет налоговая нагрузка с доходов из страны-источника.

«Многие российские группы сейчас активно занимаются устранением иностранных субхолдинговых компаний из своих структур. Для них отсутствие действующего СИДН может повлечь существенные налоговые последствия в недружественных юрисдикциях. Причем налог будет доплачиваться в иностранный, а не российский бюджет. Также дополнительные сложности могут возникнуть для российских владельцев контролируемых иностранных компаний из недружественных» стран», — отмечает Токарев. К примеру, на Кипре зарегистрирована TCS Group, куда входит Тинькофф Банк, а также Cian, Ozon, HeadHunter и другие.

Пример двойного налогообложения приводит старший юрист практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Дарья Каменская. «Собственник крупного бизнеса в Испании будет вынужден заплатить 19% налога у источника в Испании при распределении дивидендов, а также дополнительно НДФЛ в России с полученных дивидендов по ставке 13% (15% с доходов выше 5 млн руб. в год). В результате налоговая нагрузка при получении собственником денежных средств, заработанных бизнесом (дивидендов), составит 34%», — говорит она.

Приостановка СИДН станет существенным толчком для российских предпринимателей покинуть недружественную страну, считает юрист. «До сегодняшнего момента для многих сдерживающим фактором являлось именно невысокое налоговое бремя в части НДФЛ в России и возможность применения соглашений. Их приостановление приведет к увеличению уровня налоговой нагрузки в среднем до 35–40%, что будет соответствовать среднему уровню налоговой нагрузки в ЕС. Поэтому очевидно, что те, кто имеет бизнес в ЕС и по каким-то причинам оставался в России, будут менять налоговое резидентство в ближайшее время», — прогнозирует она.

«Приостановка СИДН может повлиять в том числе на готовность компаний из недружественных юрисдикций предоставлять в Россию объекты интеллектуальной собственности и деньги в виде заемного финансирования, поскольку на лицензионные платежи и проценты по таким займам налоговая нагрузка существенно вырастет», — рассуждает Ерасов.

Исключить риск двойного налогообложения российскому бизнесу поможет переезд из недружественной юрисдикции, например, в российские специальные административные районы или в дружественные страны (например, ОАЭ, Катар и другие), советует Токарев. «Универсального рецепта, что выбрать — САР или другую страну с СИДН, — нет. Это зависит от отрасли, вида деятельности компании, налоговых условий в каждой конкретной юрисдикции и других критериев», — добавляет Ерасов.

Последствия для граждан

Риск двойного налогообложения возникает для тех, кто владеет недвижимостью в недружественных странах и получает доход с ее аренды. «Если у вас есть квартира, например на Кипре, во Франции или в Италии, и вы сдаете ее в аренду, то необходимо будет платить налог в полном объеме и в стране — месте нахождении недвижимости, и в России. В таком случае общая налоговая нагрузка также может достигать 35–40%», — рассказывает Каменская.

Риск двойного налогообложения возникает в том числе у работников российских компаний, уехавших в недружественные страны и ставших ее налоговыми резидентами, если такая удаленная работа не предусмотрена трудовым договором, объясняют юристы. По действующему законодательству физические лица теряют статус налогового резидента России, если находятся за границей более 183 дней в году: после этого срока с их доходов от российских источников удерживается НДФЛ по ставке 30%, а также они начинают платить зарубежный налог на доход в зарубежной юрисдикции, где у них налоговое резидентство. «Если с зарубежной юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться работник, не действует СИДН, то он не сможет зачесть удержанный в России НДФЛ против налога, подлежащего уплате в стране своего резидентства», — говорит Куркулите.

У этой нормы есть исключение: если приостановление СИДН будет односторонним (только Россия приостановит действие), то работник сможет зачесть уплаченный в России налог. Токарев сомневается, что в случае приостановки СИДН российской стороной другие страны сохранят действие соглашений.

Для релоцированных работников российских компаний, у которых в трудовом договоре предусмотрена работа из страны пребывания, ничего не изменится — их доход признается доходом от зарубежных источников, и налог в России не удерживается.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
При участии
Ольга Копытина
налоги двойное налогообложение Минфин МИД
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