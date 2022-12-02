Эксперты сообщили о запретах иностранным «дочкам» платить налоги в России

Иностранные компании сталкиваются с трудностями при ликвидации филиалов в России, часто процесс затягивается на месяцы, рассказали бизнес-консультанты. Другая проблема — запрет от головных офисов платить налоги в российский бюджет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Многие российские филиалы иностранных компаний и фирмы с иностранными учредителями, начавшие процедуру ликвидации, сталкиваются с затягиванием этого процесса на долгий срок из-за взаимодействия с налоговыми органами. Об этом рассказали эксперты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, экс-Deloitte) на круглом столе (РБК следил за трансляцией).

Связанные с иностранцами компании испытывали сложности с ликвидацией юрлица в оговоренные законом сроки еще до начала жестких санкций против России и ухода иностранного бизнеса. После этого проблема усугубилась: по оценке консультантов, в подвешенном состоянии с начала марта находится множество ликвидирующихся компаний.

РБК направил запрос в ФНС.

Запрет на уплату налогов

Одна из сложностей для филиалов и «дочек» иностранных компаний связана с решением головного офиса за рубежом не платить налоги в российский бюджет (притом что, например, власти США разрешили подконтрольным американцам компаниям платить налоги в России до марта 2023 года, несмотря на санкции против Минфина). С зарегистрированных в России юридических лиц не снимается такая обязанность, а за неуплату налогов и непредоставление налоговой декларации их руководству грозит наказание вплоть до уголовного.

Как отметили в ДРТ, такие нарушения стали вынужденными для ряда российских «дочек» иностранных компаний. «Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации», — рассказал партнер ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.

В ситуации, когда головной офис за рубежом запрещает платить налоги в России, наиболее безболезненный способ — продолжать подавать отчетность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов, советует менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук. В этом случае, по ее словам, налоговый орган сможет самостоятельно взыскать средства со счетов компании.

«Ситуация принципиально меняется, если не подается декларация. В этом случае начислят и штраф за неуплату налогов, и за несдачу декларации. Помимо этого, есть для руководства филиала административная и даже уголовная ответственность в зависимости от суммы недоимки», — предупредила Барчук.

Впрочем, в некоторых случаях прекращение подачи отчетности может позволить ускорить ликвидацию компании в России, хотя это незаконный путь. Зыков привел в пример ситуацию, когда иностранная компания, штаб-квартира которой находится в Юго-Восточной Азии, пошла по такому крайнему пути (название компании он не привел). Через шесть месяцев налоговая исключила компанию из ЕГРЮЛ как бездействующую организацию. Способ сработал, потому что у компании не было физических активов, а кредиторы по дебиторской задолженности были внутригрупповые, уточнил Зыков. Ее руководитель уехал в другую страну.

Налоговая проверка как препятствие

В одном из кейсов с затянувшейся ликвидацией, который описала Барчук, процесс затянулся на долгие месяцы из-за выездной налоговой проверки.

Зарегистрированное в России общество с ограниченной ответственностью (ООО) с иностранным учредителем начало ликвидацию, отведя на нее один год — это максимально допустимый законом срок. Однако почти сразу после начала процесса ликвидации в компании началась выездная налоговая проверка. В итоге от начала проверки до вступления в силу решения по ее итогам прошло больше двух лет.

Ошибка компании была в том, что после начала проверки она не обратилась с заявлением о прекращении ликвидации — это сделал налоговый орган. Когда организация решила возобновить процедуру ликвидации, ей пришлось ждать еще шесть месяцев — столько должно пройти с момента уведомления о прекращении прошлой ликвидации. «Рекомендуем компаниям сразу подавать заявление о прекращении процедуры ликвидации, если началась выездная налоговая проверка, чтобы сэкономить время», — отметила Барчук.

В 2022 году в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса, продленный еще с пандемии. Однако на выездные налоговые проверки запрет не распространяется, разъяснял Минфин.

Общие нормы не устанавливают различий в процедуре ликвидации компаний с иностранным участием и без него, однако существует и практический аспект, отмечает партнер юридической компании Orchards Юрий Аксенов. «Привлечь иностранного участника к ответственности за нарушения (например, в части расчетов с кредиторами или бюджетом) сложнее. Он может находится за пределами России — это чревато материальными издержками, долго или вообще невозможно в силу отсутствия необходимых международных соглашений», — объясняет он. Поэтому назначение выездной налоговой проверки является обычной практикой в тех случаях, когда объявившая о ликвидации компания в предшествующие периоды вела активную хозяйственную деятельность, добавил юрист: «А в современных условиях мероприятия налогового контроля могут быть де-факто направлены на защиту не только бюджетных интересов, но также работников и контрагентов ликвидируемого лица».

Прекращение аккредитации филиалов

Проволочки могут возникать и при процедуре прекращения аккредитации иностранного филиала. В отличие от ликвидации компании на такую процедуру по закону отводится десять рабочих дней после предоставления всех необходимых документов в налоговую инспекцию. «На практике мы видим, что те прекращения аккредитации, которые начались в начале года, длятся по сей день», — говорит Барчук.

Это происходит потому, что налоговая инспекция начинает выставлять требования о предоставлении информации о работе филиала, а на проверку данных уходит время.

В частности, налоговый орган может спросить, с какой целью был зарегистрирован филиал, попросить отчетность головной компании, запросить информацию о конечных бенефициарах иностранной компании, уточнить, какие функции выполняли работники филиала, с кем из клиентов и партнеров головной компании контактировали и т.д.

Цель налоговой — проверить, действительно ли филиал правильно платил налоги. Опыт клиентов показывает, что общение с налоговым органом зачастую заканчивается тем, что компания уплачивает сумму недоимки, после чего инспекция принимает решение утвердить ликвидацию, рассказали в ДРТ.

Таких ликвидирующихся филиалов очень много, а налоговые органы заинтересованы в том, чтобы перед уходом они доплатили налоги, отметил Зыков. Выход для компании, желающей быстро прекратить существование в России, — самой инициировать возможную доплату, не дожидаясь требований налоговой.