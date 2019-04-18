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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
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Экономика ,  
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Россия за три дня до выборов ужесточила санкции в отношении Украины
Нефть, уголь и нефтепродукты на Украину можно будет вывозить из России только по разрешениям. За три дня до второго тура выборов президента Украины Медведев расширил и список украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев объявил о введении новых ограничений на торговлю с Украиной. Одной из главных мер станет введение фактического запрета на экспорт в эту страну российской нефти и нефтепродуктов, а также угля, с 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям.

Одновременно Медведев заявил о расширении списка украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Соответствующее постановление правительства уже подписано премьер-министром и опубликовано на сайте кабмина.

​«Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Введение запрета премьер-министр назвал ответом на недружественные действия Киева.

10 апреля кабмин Украины расширил список товаров, запрещенных к ввозу из России, включив в него, в частности, стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и т.д.

Новые санкции вводятся Россией за три дня до второго тура выборов президента Украины, намеченного на 21 апреля. Первый тур состоялся 31 марта. По его итогам более 50% голосов не собрал никто из 39 кандидатов, и во второй тур прошли двое лидеров — актер Владимир Зеленский (30,24% голосов) и действующий президент страны Петр Порошенко (15,95%). По итогам второго тура президентом будет избран кандидат, за которого проголосует большее число пришедших на выборы избирателей.

В конце прошлого года правительство Украины продлило до 31 декабря 2019 года действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр. 

В свою очередь, правительство России 29 декабря расширило список запрещенных к ввозу с Украины товаров, включив в него пиво, вино, шоколад, подсолнечное масло, сеялки, щебень, картон и т.д. С начала 2016 года на Украину распространяется введенное Москвой продуктовое эмбарго, в рамках которого в Россию запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Дмитрий Медведев
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