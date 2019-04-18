Россия за три дня до выборов ужесточила санкции в отношении Украины

Россия за три дня до выборов ужесточила санкции в отношении Украины

Нефть, уголь и нефтепродукты на Украину можно будет вывозить из России только по разрешениям. За три дня до второго тура выборов президента Украины Медведев расширил и список украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев объявил о введении новых ограничений на торговлю с Украиной. Одной из главных мер станет введение фактического запрета на экспорт в эту страну российской нефти и нефтепродуктов, а также угля, с 1 июня их можно будет вывозить только по отдельным разрешениям.

Одновременно Медведев заявил о расширении списка украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию России. Соответствующее постановление правительства уже подписано премьер-министром и опубликовано на сайте кабмина.

​«Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Введение запрета премьер-министр назвал ответом на недружественные действия Киева.

10 апреля кабмин Украины расширил список товаров, запрещенных к ввозу из России, включив в него, в частности, стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и т.д.