Минфин нашел руководителя для «КонтрOFAC»

Новый департамент Минфина, который занимается противодействием западным санкциям, временно возглавил Дмитрий Тимофеев, бывший инвестиционный аналитик

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Временно исполняющим обязанности директора департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями стал Дмитрий Тимофеев, уже работающий в министерстве. Об этом он сам сообщил журналистам на круглом столе «Влияние санкций на экономику и банковский сектор», который в четверг прошел в Высшей школе экономики. Тимофеев не стал уточнять, будет ли он утвержден на этой должности на постоянной основе.

Сотрудник Минфина подтвердил РБК, что Тимофеев стал врио главы департамента. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина, но пока не получил ответа. По словам Тимофеева, департамент был создан несколько недель назад. Официально Минфин не объявлял о его создании.

Тимофеев не стал комментировать РБК свои планы в департаменте, объяснив, что это закрытая информация.

«КонтрOFAC» Создать новый департамент в Минфине (25-й по счету) премьер-министр Дмитрий Медведев официально распорядился в июле. То же постановление правительства дало Минфину полномочия по «межведомственной координации по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц». С идеей создать подобную структуру еще в апреле выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он предложил назвать ее «контрOFAC». «Поскольку в Минфине США [есть] OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами. — РБК), то нам надо создать структуру «Контрофак​», — сказал Шохин вскоре после расширения санкций США, затронувших, в частности, предприятия Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Замминистра финансов Владимир Колычев в мае говорил Bloomberg, что новый антисанкционный департамент будет быстро реагировать на новые ограничения и на «техническом уровне» взаимодействовать с OFAC, чтобы «понять, как правильно интерпретировать язык санкций».

От аналитика до чиновника

Тимофеев уточнил РБК, что до этого работал в департаменте бюджетной политики и стратегического планирования Минфина. Раньше его возглавлял Владимир Колычев, в начале 2017 года ставший заместителем министра финансов.

Знакомый Тимофеева говорит, что раньше тот работал аналитиком в инвестиционных компаниях Перми. Сам он подтвердил РБК эту информацию. Тимофеев, в частности, был начальником аналитического отдела пермской УК «Парма-Менеджмент», свидетельствует информация на сайте компании. В интервью сайту ВШЭ Тимофеев, который был старшим преподавателем департамента экономики и финансов пермского филиала ВШЭ, охарактеризовал себя как «в некотором смысле центр компетентности» в двух компаниях. «Тот человек, которому можно задать разные вопросы, касающиеся финансовых рынков, размещения ценных бумаг. В любой компании такой человек необходим. Сейчас вот ставятся вопросы по типу, покупать ли нам доллары или нет. Я даю рекомендации», — объяснял Тимофеев.

Журнал «Эксперт», который брал интервью у Тимофеева в 2009 году, назвал его «блогером-оптимистом». Тимофеев вел «Живой журнал» khapuga.livejournal.com, в котором активно анализировал финансовые и макроэкономические тренды (последний раз блог обновлялся в 2012 году), до 2016 года вел блог на биржевом портале Smart-Lab.

Мнение о санкциях

На круглом столе в четверг Тимофеев говорил, в частности, о влиянии возможных санкций США на банковский сектор (американские сенаторы в августе представили законопроект о расширении санкций, которые могут затронуть иностранные инвестиции в российский госдолг и ограничить долларовые расчеты российских госбанков). Такие ограничения «не будут очень существенными», заявил Тимофеев.

«Банки будут покупать ОФЗ примерно на 1,5–2 п. п. выше, чем ключевая ставка. При этом у них будет довольно высокая отдача на вложенный капитал. Долгосрочно мы ожидаем, что все предложения от Минфина по выпуску ОФЗ будут покрыты внутренними источниками. Есть вероятность того, что будут временные размещения в период очень низкой ценовой конъюнктуры, и в это время Минфин может прекратить выпускать ОФЗ и делать это довольно долго», — рассказал Тимофеев.

«Сейчас у нас остатки на счете федерального бюджета составляют 2,3 трлн руб., это почти 2,5% ВВП, то есть мы можем год или больше жить, вообще не занимая», — подчеркнул он. Введение санкций против госдолга «неприятно, но не является какой-то жутью, которую стоит так активно обсуждать», считает Тимофеев.