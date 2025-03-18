Счетная палата объяснила снижение доходов от налога на прибыль в регионах

Поступления от налога на прибыль в 2024 году снизились на 4% после сильного роста в 2023-м, указала Счетная палата. Сильнее всего это ощутили регионы, экономика которых связана с добычей нефти, газа, угля, а также с металлургией

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Поступления налога на прибыль организаций в региональные бюджеты снизились в целом на 4% после масштабного роста годом ранее, следует из доклада Счетной палаты об исполнении консолидированных бюджетов регионов по итогам 2024 года (есть у РБК). Доходы от уплаты налога на прибыль снизились в 52 регионах страны, говорится в отчете.

В 2024 году доходы регионов от уплаты налога на прибыль организаций снизились на 239,7 млрд руб. и составили 5,76 трлн руб., следует из доклада ведомства.

Основными причинами снижения поступлений по данному налогу стала в том числе высокая база 2023 года, объясняет управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Также, по ее словам, среди причин таких показателей по итогам 2024 года изменения в законодательстве по зачислению налога (введение в 2023 году единого налогового счета), международные санкции и значительный рост цен на высокотехнологичное оборудование, снижение прибыли налогоплательщиков и, как следствие, возврат по уточненным налоговым декларациям, а также курсовые разницы и ухудшение ситуации на внешних рынках энергоресурсов.

Налог на прибыль юридических лиц в основном зачисляется в бюджеты регионов: в 2024 году стандартное распределение составляло 17 процентных пунктов в бюджеты субъектов и 3 процентных пункта в федеральный бюджет (из 20%). Однако полностью налог на прибыль зачисляется в федеральный бюджет, если речь идет о доходах, не имеющих постоянного представительства в России иностранных компаний от российских источников, а также о доходах организаций, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным бумагам. Впервые о рисках, связанных с поступлением доходов от налога на прибыль, в Минфине высказались в октябре прошлого года. Затем глава Минфина Антон Силуанов, выступая перед сенаторами при рассмотрении бюджета на 2025–2027 годы, признал, что трудности с поступлением этого налога в ряде регионов действительно имеются. По его словам, речь идет о регионах с развитыми сырьевыми и угольными отраслями либо о тех, у которых имеются экспортно ориентированные предприятия, где «по тем или иным причинам» сократился экспорт.

В каких регионах сильнее всего снизился налог на прибыль

Негативную динамику показали практически все регионы, экономика которых прямо или косвенно связана с добычей и переработкой нефти, газа, угля, а также регионы, специализирующиеся на химической промышленности, металлургии, отмечается в докладе Счетной палаты.

Наибольшее снижения зафиксировано:

в Кемеровской области — в 2,3 раза;

в Новгородской области — на 41,3%;

в Мурманской области — на 39,8%;

в Бурятии — на 38,8%;

в Еврейской автономной области — на 32,1%.

По данным Счетной палаты, снижение в Кемеровской области связано с ухудшением финансовых результатов работы угледобывающих предприятий на фоне снижения цен реализации угольной продукции, роста логистических экспортных затрат, сокращения спроса и введения импортных пошлин со стороны Китая. Также повлияло введение с 1 октября 2023 года экспортной пошлины на уголь и ограничение объемов отгрузки угля в восточном направлении из-за недостаточной пропускной способности РЖД в условиях введения санкций недружественными странами, считают аудиторы.

Правительство привязало размер экспортной пошлины на широкий перечень товаров к курсу рубля в октябре 2023 года. Курсовая экспортная пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса, а при курсе менее 80 руб. за доллар обнуляется. Планировалось, что эти меры будут действовать до конца 2024 года, в кабмине их необходимость объясняли защитой внутреннего рынка. Под исключение сразу попал экспорт нефти, газа, зерна и лесоматериалов. За последний год правительство в целях поддержки угольной отрасли неоднократно принимало решение о приостановке действия экспортной пошлины на энергетический уголь и антрацит.

На динамику поступлений налога на прибыль в Новгородской области оказало влияние снижение поступлений от крупнейших налогоплательщиков региона, указано в докладе.

В Еврейской автономной области снижение поступлений обусловлено предоставлением рядом компаний деклараций к уменьшению ранее начисленной суммы налога из-за экономических факторов, негативно повлиявших на объем полученной прибыли за отчетный период.

В Бурятии поступления по налогу на прибыль снизились, в частности, из-за крупнейших налогоплательщиков добывающей отрасли (изменение ценовой конъюнктуры на угольную продукцию) и авиастроения (изменение структуры заказов).

Помимо обозначенных регионов, по данным «Эксперт РА», снижение более чем на 20% наблюдалось в Якутии (минус 19,3%), Хакасии (минус 21,7%), Калмыкии (минус 22,6%), ЛНР (минус 19,5%), Ставропольском крае (минус 24,5%), Нижегородской (минус 19,8%), Астраханской (минус 20,0%), Амурской (минус 21,0%), Томской (минус 21,9%), Липецкой (минус 23,1%), Ростовской (минус 26,9%) областях.

Где наблюдается позитивная динамика

По данным Счетной палаты, позитивная динамика поступлений налога на прибыль отмечается в 36 регионах (по итогам 2023 года таких регионов было 76). В основном это субъекты, специализирующиеся:

на добыче полезных ископаемых (Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа);

ОПК и смежных отраслях (Удмуртия, Чувашия, Кировская, Курганская, Пензенская, Рязанская области);

а также в регионах без выраженной отраслевой специализации (Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Тува, Чечня).

В Магаданской области, по данным Счетной палаты, поступления по налогу на прибыль выросли за счет увеличения средних фактических цен на драгметаллы, роста добычи золота. Также повлиял переход с начала 2024 года двух крупнейших организаций-недропользователей с авансовых платежей на уплату налога от фактически полученной прибыли.

В Адыгее, Ингушетии, Чувашии и на Камчатке на положительную динамику поступлений налога повлияли разовые платежи в отчетном периоде от крупных налогоплательщиков, новых налогоплательщиков, а также авансовые платежи, следует из доклада Счетной палаты.

«Общую динамику прироста поступлений налога на прибыль организаций определяют поступления города Москвы (прирост на 154,4 млрд руб., или 59,8% совокупного прироста). В остальных регионах прирост незначительный — от 0,1 млрд руб. в Республике Марий Эл до 20,3 млрд руб. в Московской области», — отмечается в докладе ведомства.

Значительные темпы роста показали поступления в сферах:

здравоохранения и социальных услуг (плюс 71,9%);

госуправления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения (плюс 60,1%);

гостиниц и общепита (плюс 56,4%);

образования (плюс 35,7%);

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства (плюс 32,6%);

строительства (плюс 11,4%).

Ожидать ли улучшений по налогу на прибыль в 2025 году

С 2025 года общая ставка налога на прибыль повысилась с 20 до 25%. По оценке Минфина, от увеличения ставки по налогу на прибыль организаций с 20 до 25%, с учетом вычетов, в бюджетную систему в 2025 году дополнительно поступит около 1,6 трлн руб.

Перспективы улучшения ситуации по собираемости этого налога в 2025 году есть, но во многом они будут зависеть от экономической ситуации и мировой конъюнктуры, считает Тирских. «Поступления по налогу на прибыль, возможно, останутся где-то на уровне 2024 года или продемонстрируют небольшую положительную динамику порядка 2,5–5%», — прогнозирует она.

По мнению главного экономиста Института экономики роста им. П.А. Столыпина Бориса Копейкина, в 2024 году финансовые результаты деятельности компаний стали ухудшаться и в 2025-м вряд ли станет лучше. «Бизнес в целом сталкивается с растущими издержками, в том числе с ростом расходов на оплату труда и процентных платежей по долговым обязательствам. У экспортеров и импортеров в связи с внешним давлением растут издержки, связанные с расчетами и логистикой», — объясняет он.

Эксперт считает, что экономика в целом продолжает расти, но риски существенного замедления нарастают. «Отдельным предприятиям и даже отраслям, учитывая практически отсутствующую безработицу, помогать надо крайне аккуратно, так как ситуация, несмотря на определенные вызовы, очевидно, благоприятна для структурной трансформации экономики. Расти, привлекать капитал, сохранять и, главное, создавать новые рабочие места должны самые эффективные предприятия и отрасли», — полагает Копейкин.