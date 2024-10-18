В Минфине предупредили о рисках из-за налога на прибыль

В Минфине вызывают опасения возможные проседания по налогу на прибыль в 2024–2025 годах в некоторых регионах. Речь о субъектах, где расположены предприятия, попавшие под влияние неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры

Павел Кадочников (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Минфин выражает опасения по доходам от налога на прибыль организаций по итогам 2024 и 2025 годов, сообщил замминистра финансов Павел Кадочников в ходе панельной сессии «Региональная политика: как достичь национальных целей. Инструменты развития» в рамках Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

Согласно данным об исполнении консолидированного бюджета России, опубликованным на сайте Минфина, в 2021 году в консолидированный бюджет (вся бюджетная система) поступило 6 трлн руб. от налога на прибыль организаций, в 2022 году — 6,3 трлн руб., в 2023 году — 7,9 трлн руб., или 13,4% всех доходов. Сейчас общая ставка налога — 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет региона. С 2025 года ставка по налогу будет увеличена до 25%. В федеральный бюджет будет направляться налог в размере 8 взамен 3%. После 2030 года в федеральный бюджет будет уплачиваться 7% от размера налога на прибыль, а в региональные бюджеты — 18%.

В беседе с корреспондентом РБК Кадочников пояснил, что опасения вызывают некоторые субъекты, где на фоне неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры наблюдаются проседания по доходам от налога на прибыль. «Сейчас по ряду регионов мы видим некоторое проседание поступлений, оно связано с динамикой внешнеэкономической конъюнктуры в основном. И ряду регионов приходится помогать», — сказал замминистра. Он не стал перечислять субъекты из зоны риска, при этом уточнил, что это не приграничные регионы, а те, «в которых работают наши предприятия, которые столкнулись с неблагоприятной конъюнктурой».

«Мы исходим из того, что регионам нужно иметь необходимые резервы и формировать бюджеты, исходя из достаточно консервативного прогноза — с учетом динамики поступлений налога на прибыль в этом году и соответствующих тенденций на следующий год», — добавил Кадочников. По словам замглавы Минфина, федеральный бюджет сформирован, исходя из «достаточно консервативных» и «устойчивых» оценок. «Мы регионам предлагаем действовать так же», — подчеркнул он.