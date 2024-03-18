Глава Минсельхоза Чехии предложил запретить импорт зерна из России

Чехия будет настаивать на запрете импорта зерновых и масличных культур из России и Белоруссии, сообщил глава чешского Минсельхоза. Ожидается, что вопрос будет обсуждаться в Европейском совете на этой неделе

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Прага будет настаивать на включении зерновых и масличных культур из России и Белоруссии в санкционный список Евросоюза, сообщил глава Минсельхоза Чехии Марек Выборни в эфире телеканала CT24. О существовании согласия по этому поводу в ЕС он не сказал.

Ожидается, что предложение будет обсуждаться на этой неделе в Европейском совете. Выборни полагает, что такой шаг не приведет к существенному повышению цен на продовольствие.

Министр отметил, что не видит причин, по которым продукция из России и Белоруссии может остаться в Европе. Выборни подчеркнул, что только в Чехии было собрано в этом году 8 млн т зерна, из них 5 млн т пошло на потребление, а 3 млн т должно отправится на экспорт.

Член парламентской комиссии по сельскому хозяйству от оппозиционного движения ANO Маргита Балаштикова заявила в эфире, что также выступает за запрет на импорт российского и белорусского зерна в Европу. Она считает, что этого можно достичь только путем введения таможенных пошлин и строгого контроля.

Ранее польская радиостанция RMF FM со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит предложение об ограничении импорта зерна из России и Белоруссии. Оно будет предусматривать введение квот на продукцию из двух стран, но о полном эмбарго речи не идет, поскольку Брюссель выступает против него из-за роста цен и негативных последствий такого решения для глобального Юга. Согласно данным Евростата, в прошлом году Россия экспортировала в ЕС более 1,5 млн т зерновых, что на 54% больше, чем в 2022 году.

Bloomberg также написал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила премьер-министру Польши Дональду Туску в телефонном разговоре, что комиссия в ближайшее время представит свои предложения по этому поводу. Однако, по словам источника агентства, знакомого с планами ЕК, ЕС не планирует ограничивать транзит российской аграрной продукции в третьи страны.

7 марта польское издание Polsat сообщило, что сейм Польши постановил ввести санкции на импорт продовольствия из России и Белоруссии. Тогда Туск выступал за совместное решение ЕС о прекращении поставок. Первой в союзе временный запрет импорта аграрной продукции из двух стран ввела Латвия в конце февраля.

ЕС одобрил последний, 13-й пакет, антироссийских санкций в феврале. Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски рассказал, что ЕС может принять новый пакет ограничений в начале июня.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными.