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Война санкций ,  
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RMF узнало о готовности ЕК ограничить импорт зерна из России и Белоруссии

RMF узнало о предложении ЕК ограничить импорт зерна из России и Белоруссии
Сюжет
Война санкций
ЕК предложит ввести квоты на продовольственные товары из этих стран, о полном запрете речи не идет. К общему решению ЕС ограничить импорт зерна из России и Белоруссии призывала Польша
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Еврокомиссия на следующей неделе представит предложение об ограничении импорта зерна из России и Белоруссии, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на европейского дипломата.

Предложение будет предусматривать введение квот на продовольственные товары из этих двух стран. О полном эмбарго речи не идет, Брюссель выступает против этого. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон пояснила, что запрет на импорт продовольствия из России в ЕС «может принести больше вреда, чем пользы» из-за роста цен и негативных последствий для стран Глобального юга.

Ограничения будут распространяться только на российский и белорусский импорт в страны ЕС, они не коснутся транзита через страны сообщества.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Радиостанция отмечает, что мер в отношении российского зерна пока нет, в то время как против украинской сельхозпродукции ограничения существуют, и поддерживать их становится сложнее «с моральной и политической точки зрения». Предложение ЕК будет представлено на фоне продолжающихся протестов фермеров, а также призывов Украины к санкциям против российской сельхозпродукции. По оценкам Евростата, в 2023 году в ЕС ввезли более 1,5 млн т зерна против 970 тыс. т в 2022 году.

По данным RMF, идею ограничить поставки из России и Белоруссии обсуждал премьер Польши Дональд Туск с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Издание Polsat писало 7 марта, что польский сейм принял постановление о введении санкций на импорт продовольствия из этих двух стран; Туск выступал за совместное решение ЕС о прекращении поставок.

В конце февраля Латвия первой в Евросоюзе приняла временный запрет на импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Еврокомиссия зерно Белоруссия Евросоюз Польша сельхозпродукция
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