Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

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Сейм Латвии принял поправки к закону «О сельском хозяйстве и развитии села», которые запрещают ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии для внутреннего потребления, сообщила пресс-служба латвийского парламента.

Запрет также распространяется на продукцию, поступающую из третьих стран, если она произведена в России или Белоруссии. Он касается как непосредственно сельскохозяйственной, так и животноводческой продукции, конечный пункт доставки которой находится в Латвии.

Товаров, которые транспортируются в другие страны ЕС, ограничение не коснется.

В сейме назвали решение частью политики санкций, которые ввел Боюссель против России после начала военной операции на Украине. «Ведется работа и над дальнейшими санкционными предложениями: изыскиваются возможности [для] усиления существующих, а также установления новых санкций, которые снизили бы доходы государства-агрессора и возможность ведения войны на Украине», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Документу был присвоен срочный статус. Это позволило принять его в двух чтениях вместо трех и без одобрения президента Латвии.

Законопроект должен вступить в силу на следующий день с даты опубликования. Сейм поручил правительству Латвии в течение двух недель с этого момента издать постановление, где будет перечислена вся сельскохозяйственная и кормовая продукция, запрещенная к ввозу в страну из России и Белоруссии.

Также правительство по поручению сейма должно оценить влияние ограничений на экономику и общественные интересы и до 1 марта 2025 года отчитаться об этом парламенту.

По данным латвийского Минсельхоза, с января по октябрь 2023 года в страну импортировали российской сельхозпродукции и кормов на €280 млн. 90% этого импорта приходились на четыре группы товаров: корма, крупы, горох, рапсовое масло.