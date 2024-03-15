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Война санкций ,  
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Еврокомиссия обсудит ограничение импорта аграрной продукции из России

Bloomberg: ЕК оценит предложение об ограничении аграрного импорта из России
Сюжет
Война санкций
ЕК оценит предложение об ограничении импорта из России в ЕС, следует из разговора Урсулы фон дер Ляйен с Дональдом Туском. Обсуждение пройдет на фоне акций протестов фермеров в странах блока
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) обсудит ограничение импорта сельскохозяйственной продукции из России в ЕС после обращений некоторых государств — членов союза, передает Bloomberg. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сегодня сообщила премьер-министру Польши Дональду Туску в телефонном разговоре, что комиссия в ближайшее время представит свои предложения.

По словам источника Bloomberg, знакомого с планами ЕК, ЕС не планирует ограничивать транзит российской аграрной продукции в третьи страны.

ЕС одобрил последний пакет санкций в феврале. Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски отметил, что Евросоюз может принять новый пакет ограничений в начале июня.

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Фон дер Ляйен и Туск обсудили широкий круг вопросов по сельскому хозяйству, включая недавнюю волну протестов фермеров. Глава ЕК заверила, что ЕС внесет ряд изменений в сельскохозяйственную политику.

Польша, Венгрия и Словакия в прошлом году ввели односторонние запреты на украинские зерновые культуры, так как фермеры настаивали, что импорт из Украины привел к падению цен на их собственную продукцию. В начале марта польские фермеры не смогли договориться с Туском и анонсировали новую акцию протеста по всей стране.

Bloomberg передает, что некоторые государства ЕС призывают к введению общего запрета на сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Латвия стала первой страной Евросоюза, которая запретила импорт такой продукции из двух стран. Туск также призвал к полному запрету, а премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна поддержит эту инициативу, сообщило агентство.

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Теги
Георгий Смирнов
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Дональд Туск импорт Россия
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