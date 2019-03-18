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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Экономика ,  
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Глава PDVSA допустил поставку предназначавшейся США нефти в Россию
Причиной для таких мер стали американские санкции. Нефть может быть поставлена «Роснефти» или другим нефтяным компаниям, заявил президент венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо
Мануэль Кеведо (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Венесуэла может перенаправить нефть, первоначально предназначавшуюся для поставок в США, российской компании «Роснефть» или по другим направлениям из-за американских санкций. Об этом заявил министр нефти Венесуэлы и президент республиканской нефтяной госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо на встрече министров стран ОПЕК+ в Баку, сообщает Reuters.

Каракас в скором времени решит, куда ему поставлять свою нефть, но главная цель — укрепить связи с Россией, отметил Кеведо, пообещав соблюдать контракты с Москвой на поставку нефти.

Отвечая на вопрос о докладе Reuters о том, что Каракас задолжал «Роснефти» сотни миллиардов долларов от совместных предприятий, потому что добыча нефти была намного ниже, чем прогнозировалось, Кеведо сказал, что Венесуэла своевременно платит по долгам перед Россией. «Контракты выполняются. Мы можем отправить нефть, которая была выделена для США, в Россию или другим клиентам», — заявил министр.

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Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

Агентство оценивало инвестиции «Роснефти» в венесуэльские проекты в 2012-2015 годах в $9 млрд, при этом компания не смогла достигнуть уровня безубыточности. В «Роснефти» назвали публикацию Reuters «бабьими сплетнями», отметив, что цифры в материале «ни на чем не основаны, по фактуре — это дешевое вранье». В Госдепартаменте США утверждали, что нынешнее экономическое состояние Каракаса не позволит ему погасить задолженность не только перед Россией, но и перед Китаем.

В конце января Вашингтон ввел санкции против PDVSA, из-за чего американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались вынуждены переводить средства на заблокированный счет компании в Штатах. После этого объем экспорта нефти в США снизился с 484 тыс. барр./день до 149 тыс. барр./день, сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler.

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Венесуэльские риски: чем грозят «Роснефти» санкции США против PDVSA

Однако Каракас нашел выход из ситуации, перенаправив поставки нефти в Индию и ряд европейских стран. Также действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил перенести офис PDVSA из Лиссабона в Москву, так как европейские страны не могут гарантировать «целостность наших активов».

Автор: Григорий Дубов
Теги: Венесуэла, нефтяные поставки, «Роснефть», PDVSA
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