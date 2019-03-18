Глава PDVSA допустил поставку предназначавшейся США нефти в Россию

Причиной для таких мер стали американские санкции. Нефть может быть поставлена «Роснефти» или другим нефтяным компаниям, заявил президент венесуэльской госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо

Мануэль Кеведо (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Венесуэла может перенаправить нефть, первоначально предназначавшуюся для поставок в США, российской компании «Роснефть» или по другим направлениям из-за американских санкций. Об этом заявил министр нефти Венесуэлы и президент республиканской нефтяной госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо на встрече министров стран ОПЕК+ в Баку, сообщает Reuters.

Каракас в скором времени решит, куда ему поставлять свою нефть, но главная цель — укрепить связи с Россией, отметил Кеведо, пообещав соблюдать контракты с Москвой на поставку нефти.

Отвечая на вопрос о докладе Reuters о том, что Каракас задолжал «Роснефти» сотни миллиардов долларов от совместных предприятий, потому что добыча нефти была намного ниже, чем прогнозировалось, Кеведо сказал, что Венесуэла своевременно платит по долгам перед Россией. «Контракты выполняются. Мы можем отправить нефть, которая была выделена для США, в Россию или другим клиентам», — заявил министр.

Агентство оценивало инвестиции «Роснефти» в венесуэльские проекты в 2012-2015 годах в $9 млрд, при этом компания не смогла достигнуть уровня безубыточности. В «Роснефти» назвали публикацию Reuters «бабьими сплетнями», отметив, что цифры в материале «ни на чем не основаны, по фактуре — это дешевое вранье». В Госдепартаменте США утверждали, что нынешнее экономическое состояние Каракаса не позволит ему погасить задолженность не только перед Россией, но и перед Китаем.