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Венесуэла нашла замену экспорту нефти в США
Американские санкции привели к резкому сокращению поставок венесуэльской нефти в США, однако не смогли обрушить весь нефтяной экспорт Каракаса. Венесуэла компенсирует потери на американском рынке поставками в Индию и страны ЕС
Танкер у терминала PDVSA на острове Кюрасао (Фото: Henry Romero / Reuters)

После введения санкций со стороны США, Венесуэла перенаправила экспорт нефти в другие страны — государства ЕС и Индию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления министерства нефти Венесуэлы.

После введения санкций Вашингтоном в конце января венесуэльская PDVSA прекратила поставки нефти на американский рынок, где традиционно сбывалась большая часть добытых ресурсов. Согласно данным американского агентства EIA, в период конца 1990-х — начала 200-х годов, США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн барр. сырой нефти в день до 1,9 млн барр. Позднее, однако, импорт венесуэльской нефти начал сокращаться. В январе 2017 года Венесуэла поставляла в США 749 тыс. барр. в день. В январе 2018 года объемы упали до 528 млн барр.

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28 января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались обязаны перечислять оплату на заблокированный счет компании в США, доступа к которому нет у действующего президента страны Николаса Мадуро и его администрации. Вслед за этим последовало резкое падение поставок нефти в США. По оценкам Kpler, объем экспорта в США упал с 484 тыс. баррелей в день в январе до 149 тыс. баррелей в день в феврале.

Как писала в начале февраля WSJ, это привело к заполнению нефтехранилищ в Венесуэле и прекращению движения танкеров у берегов страны. За месяц, с декабря по январь, общий объем экспорта нефти упал более чем на 10%. Оценки, приведенные WSJ, подтвердило и Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, опубликованном 13 февраля: агентство заявило о падении экспорта венесуэльской нефти из-за санкций.

Однако 27 февраля министр нефти страны Мануэль Кеведо заявил, что критического сокращения экспорта не произошло. «Добыча и экспорт [нефти] Венесуэлы не снизились под воздействием санкций США против страны», — цитировало его слова агентство Bloomberg. По словам министра, зарубежные поставки нефти держались в феврале на уровне 1,2 млн баррелей в день. Оценки Kpler, которые приводит WSJ, несколько отличаются от данных Кеведо. Однако компания также предполагает, что объемы экспорта сохраняются на уровне 1,1 млн баррелей в день, схожую статистику публикует и ОПЕК.

По словам Кеведо, сокращение отгрузки нефти в США было компенсировано отправкой танкеров в прочие страны, в том числе в Индию. По данным Kpler, поставки Индию в феврале увеличились на 40 тыс. баррелей в день. В середине февраля Кеведо уже анонсировал планы расширения экспорта нефти в Индию. «Мы продаем более 300 тыс. баррелей в день индийским покупателям. Мы хотим удвоить эту сумму», — рассказывал о планах Каракаса министр. Одним из потребителей венесуэльской нефти в Индии является компания Nayara, владеющая рядом НПЗ и сетью заправок. На 49,13% компания принадлежит российской «Роснефти».

Несмотря на то, что страны ЕС осудили режим Мадуро и выразили поддержку самопровозглашенному президенту Хуану Гуаидо, покупать венесуэльскую нефть они не прекратили. Поставки сырья в Великобританию в феврале увеличились на 11 тыс. баррелей в день. Экспорт ведется также на нефтеперерабатывающие предприятия Норвегии, Швеции и Испании. Это подтверждают и данные сайта FleetMon, отслеживающего морской трафик.

Некоторые европейские потребители, однако, воздерживаются от покупки венесуэльской нефти из-за риска санкций. Так, источники WSJ в итальянской Eni рассказали, что компания пока прекратила закупать сырье из Венесуэлы.

Вашингтон прямо угрожал странам, планирующим увеличить закупки нефти в Венесуэле. 12 февраля советник президента США Джон Болтон опубликовал в Twitter ссылку на статью Bloomberg, в которой приводились слова министра нефти Венесуэле о планах расширить поставки сырья в Индию. «Страны и компании, которые поддерживают кражу венесуэльских ресурсов режимом Мадуро, не будут забыты. США продолжат прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить достояние народа Венесуэлы и мы призываем к тому же все страны», — прокомментировал планы Каракаса Болтон.

Стратегический латиноамериканский центр по геополитике (CELAG) ранее оценил потери экономики Венесуэлы из-за санкций в период с момента прихода Мадуро к Власти до 2017 года в $350 млрд. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявлял, что блокировка активов Каракаса в США и Великобритании из-за последних санкций обошлась Венесуэле в $30 млрд.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Венесуэла, Санкции, PDVSA
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