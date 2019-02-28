Венесуэла нашла замену экспорту нефти в США

Американские санкции привели к резкому сокращению поставок венесуэльской нефти в США, однако не смогли обрушить весь нефтяной экспорт Каракаса. Венесуэла компенсирует потери на американском рынке поставками в Индию и страны ЕС

Танкер у терминала PDVSA на острове Кюрасао (Фото: Henry Romero / Reuters)

После введения санкций со стороны США, Венесуэла перенаправила экспорт нефти в другие страны — государства ЕС и Индию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления министерства нефти Венесуэлы.

После введения санкций Вашингтоном в конце января венесуэльская PDVSA прекратила поставки нефти на американский рынок, где традиционно сбывалась большая часть добытых ресурсов. Согласно данным американского агентства EIA, в период конца 1990-х — начала 200-х годов, США импортировали из Венесуэлы в среднем от 1,5 млн барр. сырой нефти в день до 1,9 млн барр. Позднее, однако, импорт венесуэльской нефти начал сокращаться. В январе 2017 года Венесуэла поставляла в США 749 тыс. барр. в день. В январе 2018 года объемы упали до 528 млн барр.

28 января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, оказались обязаны перечислять оплату на заблокированный счет компании в США, доступа к которому нет у действующего президента страны Николаса Мадуро и его администрации. Вслед за этим последовало резкое падение поставок нефти в США. По оценкам Kpler, объем экспорта в США упал с 484 тыс. баррелей в день в январе до 149 тыс. баррелей в день в феврале.

Как писала в начале февраля WSJ, это привело к заполнению нефтехранилищ в Венесуэле и прекращению движения танкеров у берегов страны. За месяц, с декабря по январь, общий объем экспорта нефти упал более чем на 10%. Оценки, приведенные WSJ, подтвердило и Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, опубликованном 13 февраля: агентство заявило о падении экспорта венесуэльской нефти из-за санкций.