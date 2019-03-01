Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву

Венесуэльская нефтекомпания PDVSA откроет офис в Москве взамен отделения в Португалии. Ранее санкции в отношении PDVSA ввели Соединенные Штаты

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время визита в Москву, передает ТАСС.

​«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву​», — заявила она на пресс-конференции с главой МИДа Сергеем Лавровым. Делси Родигес отметила, что перенос офиса идет в рамках сотрудничества компании с «Роснефтью» и «Газпромом». «Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с «Роснефтью», «Газпромом». Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения», — сказала она.​

Делси Родригес добавила, что европейские страны не могут гарантировать «целостность наших активов».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву. Он заверил, что компания продолжает выполнять контрактные обязательства с PDVSA. Источник, близкий к компании, объясняет, что решение PDVSA вызвано тем, что Португалия признала Гуаидо и назначенных им новых топ-менеджеров PDVSA, что затрудняет работу компании в этой стране в ее прежнем составе менеджмента.