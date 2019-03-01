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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Политика ,  
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Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву
Венесуэльская нефтекомпания PDVSA откроет офис в Москве взамен отделения в Португалии. Ранее санкции в отношении PDVSA ввели Соединенные Штаты
Фото: Marco Bello / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перенести офис компании национальной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время визита в Москву, передает ТАСС.

​«Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву​», — заявила она на пресс-конференции с главой МИДа Сергеем Лавровым. Делси Родигес отметила, что перенос офиса идет в рамках сотрудничества компании с «Роснефтью» и «Газпромом». «Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с «Роснефтью», «Газпромом». Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения», — сказала она.​

Делси Родригес добавила, что европейские страны не могут гарантировать «целостность наших активов».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК перевод офиса PDVSA из Лиссабона в Москву. Он заверил, что компания продолжает выполнять контрактные обязательства с PDVSA. Источник, близкий к компании, объясняет, что решение PDVSA вызвано тем, что Португалия признала Гуаидо и назначенных им новых топ-менеджеров PDVSA, что затрудняет работу компании в этой стране в ее прежнем составе менеджмента.

Политика
Венесуэла нашла замену экспорту нефти в США

Компания PDVSA оказалась под санкциями США в конце января. Американские компании, покупающие венесуэльскую нефть, теперь обязаны перечислять деньги за ее оплату на заблокированный счет компании в США. Официальные власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро не имеют доступа к этому счету. «Дочке» PDVSA в США, Citgo, было разрешено продолжить работу на тех же условиях. 26 февраля стало известно, что Citgo разорвала отношения с материнской компанией.

Бизнес
Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA

Авторы: Георгий Тадтаев, Людмила Подобедова
Теги: Николас Мадуро, PDVSA
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