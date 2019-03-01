В Госдепе заявили о неспособности Мадуро вернуть долг России и Китаю

В Госдепе заявили о неспособности Мадуро вернуть долг России и Китаю

При нынешнем состоянии экономики Венесуэлы она не сможет погасить выданные Россией кредиты, считают в Вашингтоне: поддерживая Мадуро, Москва действует вопреки собственным интересам

Николас Мадуро (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте США, спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что его страна безуспешно обращалась к России и Китаю с просьбой не оказывать помощь президенту Николасу Мадуро. «Мы пытались донести, что эти страны[, поддерживая Мадуро,] не действуют в собственных интересах», — сказал Абрамс.

Он аргументировал это тем, что при нынешнем состоянии венесуэльской экономики Москва и Пекин никогда не смогут вернуть вложенные в эту страну деньги — Каракас обанкротится. «Только если экономика восстановится, это станет возможным. Но не при режиме Мадуро», — добавил спецпредставитель Дональда Трампа.

Абрамс предположил, что Россия и Китай в сложившейся ситуации не станут дополнительно вкладывать большие средства в правительство Мадуро. Однако, по его словам, дипломатическая поддержка этих двух стран помогает нынешнему президенту удержаться.

При этом американский спецпредставитель ушел от ответа на вопрос, возможен ли уход Мадуро в том случае, если Россия и Китай не откажутся поддерживать его. «Мадуро не оставит власть, пока он не оставит власть, и такой день настанет», — ответил на этот вопрос Абрамс.