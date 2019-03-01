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В Госдепе заявили о неспособности Мадуро вернуть долг России и Китаю
При нынешнем состоянии экономики Венесуэлы она не сможет погасить выданные Россией кредиты, считают в Вашингтоне: поддерживая Мадуро, Москва действует вопреки собственным интересам
Николас Мадуро (Фото: Andres Martinez Casares / Reuters)

Выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте США, спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что его страна безуспешно обращалась к России и Китаю с просьбой не оказывать помощь президенту Николасу Мадуро. «Мы пытались донести, что эти страны[, поддерживая Мадуро,] не действуют в собственных интересах», — сказал Абрамс.

Он аргументировал это тем, что при нынешнем состоянии венесуэльской экономики Москва и Пекин никогда не смогут вернуть вложенные в эту страну деньги — Каракас обанкротится. «Только если экономика восстановится, это станет возможным. Но не при режиме Мадуро», — добавил спецпредставитель Дональда Трампа.

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Абрамс предположил, что Россия и Китай в сложившейся ситуации не станут дополнительно вкладывать большие средства в правительство Мадуро. Однако, по его словам, дипломатическая поддержка этих двух стран помогает нынешнему президенту удержаться.

При этом американский спецпредставитель ушел от ответа на вопрос, возможен ли уход Мадуро в том случае, если Россия и Китай не откажутся поддерживать его. «Мадуро не оставит власть, пока он не оставит власть, и такой день настанет», — ответил на этот вопрос Абрамс.

В середине февраля конгрессмен от Демократической партии Брэд Шерман в ходе слушаний в Вашингтоне предложил убедить объявившего себя президентом Хуана Гуаидо не выплачивать долги России в случае его прихода к власти. Абрамс на это ответил, что венесуэльская оппозиция уже пообещала, что примет на себя внешние обязательства Мадуро.

Общую сумму долга перед Россией венесуэльские власти никогда не называли. Reuters, основываясь на информации об объявленных кредитах, подсчитал: с 2006-го «Роснефть» и российское правительство профинансировали Венесуэлу, предоставляя кредиты и открывая кредитные линии, на $17 млрд.

Эта сумма включала аванс, который «Роснефть» заплатила венесуэльской госнефтекомпании PDVSA за поставки нефти. По данным на конец сентября прошлого года, непогашенная часть предоплат составляла $3,1 млрд без учета процентов, размер которых российская компания не раскрывает. PDVSA обещала погасить его поставками нефти.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Венесуэла, Долг
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