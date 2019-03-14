«Роснефть» назвала «бабьими сплетнями» данные об инвестициях в Венесуэлу

Материал агентства Reuters о том, что нефтяная компания «Роснефть» с 2010 года вложила в проекты в Венесуэле $9 млрд, но не вышла на безубыточность, является «дешевым враньем», заявил РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Их цифры ни на чем не основаны, по фактуре — это дешевое вранье и бабьи сплетни», — подчеркнул он.

Леонтьев также сказал, что агентство в последнее время готовит «откровенно провокационные» публикации в отношении компании.

В материале говорилось, в частности, что внутренний аудитор компании обращал внимание на то, что венесуэльская государственная PDVSA не смогла объяснить «дыру» в балансе совместного с «Роснефтью» предприятия. Кроме того, уровень добычи нефти на СП был ниже ожидаемого, сообщило агентство.