Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,43 0,03 EUR Бирж. 73,91 -0,19 Brent 67,83 0,82% USD Нал. 65,89 65,07 EUR Нал. 74,57 73,61 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1296 -0,0034 BTC/USD Бирж. 3 941,50 -7,70 IMOEX 2 467,59 -0,12% RTSI 1 187,96 -0,10% DJIA 25 702,89 0,58% Nasdaq 7 643,41 0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 12:36
Доброжелательная среда и ипотека 8%: о чем говорили на съезде РСПП Бизнес, 16:10  Акции «Черкизово» дорожали в течение дня на 50% Бизнес, 16:07 Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале Общество, 16:06 «Новапорт» отказался от выхода на IPO Бизнес, 16:02 «Реал» объявил о трансфере футболиста «Порту» Спорт, 15:52 73% держателей не расплачиваются Bitcoin: зачем вообще нужна криптовалюта Крипто, 15:51 В Crispian заявили об отсутствии планов продавать долю в «Норникеле» Бизнес, 15:50 В Киеве найден мертвым сотрудник администрации президента Украины Политика, 15:50 Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд Бизнес, 15:34 РЖД открыли продажу билетов в поезда с новыми плацкартными вагонами Общество, 15:32 Бывших акционеров ЮКОСа обязали возместить России €188 тыс. издержек Общество, 15:28 КПРФ решила передать депутатский мандат Алферова Грудинину Политика, 15:19 ФАС заняла сторону «Роснефти» в споре с ЛУКОЙЛом Бизнес, 15:16 Посол заявил об отсутствии предложения Белоруссии войти в состав России Политика, 15:03
Бизнес ,  
0 
Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд
Такую сумму компания инвестировала в венесуэльские проекты с 2010 года. Причиной таких вложений стали политические мотивы, уверены источники Reuters
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год. РБК направил запрос в «Роснефть».

Так, в 2015 году руководство «Роснефти» обеспокоилось своими инвестициями в Венесуэлу. На тот момент венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA задолжала «Роснефти» сотни миллионов долларов, уточняет агентство.

Бизнес
ФАС заняла сторону «Роснефти» в споре с ЛУКОЙЛом

«Это будет продолжаться вечно», — писал внутренний аудитор «Роснефти» в электронном письме коллеге, которое есть у Reuters. В письме он жаловался на то, что «Роснефти» не удалось добиться объяснений от PDVSA касательно «дыры» в $700 млн в балансе совместного предприятия (СП).

Согласно внутренним документам, добыча нефти на совместных предприятиях «Роснефти» и PDVSA была намного ниже, чем прогнозировалось. В сентябре 2012 года «Роснефть» заявляла, что к концу года добыча нефти на месторождении Junin-6 составит 20 тыс. барр./сутки. По факту за весь год там удалось добыть всего 21,4 тыс. барр. В отчетах за первые три квартала 2015 года компания указывает, что в Венесуэле бурятся скважины «неудовлетворительного качества» и «неоптимальных траекторий».

К концу 2015 года прогноз пиковой добычи нефти на месторождении Junin-6 был снижен с 450 тыс. до 250 тыс. барр./сутки.

Бизнес
«Роснефть» пригрозила судом после обвинений США в покупке нефти Венесуэлы

Также в компании узнали, что в 2012 году PDVSA без ведома «Роснефти» взяла $12 млн с Junin-6 на «социальные проекты» в одном из отдаленных районов Венесуэлы, где проживали всего несколько сотен человек. Об этом сотрудники компании доложили Игорю Сечину, который распорядился принять меры и разобраться в ситуации.

«Роснефть» продолжала поддерживать венесуэльские проекты по политическим причинам, утверждают источники Reuters. По их словам, предполагалось, что компания будет помогать союзникам Москвы в Каракасе. «С самого начала это был чисто политический проект. Мы все должны были внести свой вклад», — рассказал агентству руководитель российской нефтяной компании, которая сотрудничала с «Роснефтью» в Венесуэле.

Авторы: Григорий Дубов, Людмила Подобедова
Теги: «Роснефть», Венесуэла, PDVSA
Материалы по теме
Bloomberg узнал о возобновлении PDVSA отгрузки нефти в портах Венесуэлы
Бизнес
Россия резко увеличила поставки нефтепродуктов в США
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter