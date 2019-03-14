Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

Такую сумму компания инвестировала в венесуэльские проекты с 2010 года. Причиной таких вложений стали политические мотивы, уверены источники Reuters

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«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год. РБК направил запрос в «Роснефть».

Так, в 2015 году руководство «Роснефти» обеспокоилось своими инвестициями в Венесуэлу. На тот момент венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA задолжала «Роснефти» сотни миллионов долларов, уточняет агентство.

«Это будет продолжаться вечно», — писал внутренний аудитор «Роснефти» в электронном письме коллеге, которое есть у Reuters. В письме он жаловался на то, что «Роснефти» не удалось добиться объяснений от PDVSA касательно «дыры» в $700 млн в балансе совместного предприятия (СП).

Согласно внутренним документам, добыча нефти на совместных предприятиях «Роснефти» и PDVSA была намного ниже, чем прогнозировалось. В сентябре 2012 года «Роснефть» заявляла, что к концу года добыча нефти на месторождении Junin-6 составит 20 тыс. барр./сутки. По факту за весь год там удалось добыть всего 21,4 тыс. барр. В отчетах за первые три квартала 2015 года компания указывает, что в Венесуэле бурятся скважины «неудовлетворительного качества» и «неоптимальных траекторий».