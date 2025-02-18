РСПП призвал ввести семейное налогообложение и индексировать пороги НДФЛ

РСПП предложил ежегодно индексировать пороги дохода для повышения ставки НДФЛ, ориентируясь на индекс-дефлятор. Также союз предложил, чтобы доход для уплаты налога рассчитывался исходя из семейного положения

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ, и проработать механизм семейного налогообложения, пишут «Ведомости».

Ассоциация предлагает ориентироваться в индексации ставки НДФЛ на динамику индекса-дефлятора. Речь идет о показателе, который Минэкономразвития ежегодно устанавливает на основе изменения нынешних цен к базисному периоду.

Прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать в России с 1 января. НДФЛ на уровне 13% остался для доходов до 2,4 млн руб. в год, от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%. Налог уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а лишь по той части, которая превышает установленную границу. Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ Финансы

В случае применения индекса-дефлятора к прогрессивной шкале, пороги дохода, для которого применяются повышенные ставки НДФЛ, вырастут. Следовательно, налоговая нагрузка на россиян не вырастет в связи с увеличением доходов из-за инфляции, объясняет газета. К примеру, если по индекс-дефлятору цены выросли на 9%, то шкала НДФЛ изменится так: ставка в 13% будет применяться на доходы до 2,616 млн руб. в год, 15% — от 2,616 млн до 5,45 млн руб., 18% — от 5,45 млн до 21,8 млн руб., 20% — от 21,8 млн до 54,5 млн руб., 22% — на доходы свыше 54,5 млн руб.

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, сообщил в январе Росстат. Этот показатель превысил прогнозные значения. В Банке России считают, что в ближайшие месяцы инфляция ускорится и достигнет пика к апрелю. По итогам года инфляция ожидается на уровне 7-8%, причем среднегодовое значение может дойти до 9,8%, полагают в ЦБ.

РСПП также предложил Минфину проработать механизм семейного налогообложения, чтобы доход гражданина для выплаты налога с него рассчитывался исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и др. Например, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей суммируется и делится на четверых. При такой схеме государство будет исходить из того, что все заработанное гражданином, состоящим в браке, перераспределяется на количество членов семьи, и учитывать это при определении ставки.

Россия нуждается в кратном увеличении числа многодетных семей, поэтому такой подход необходим, считает замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин. По его словам, женщины возрастной группы 30–39 лет имеют больше барьеров к многодетности, часто связанных с материальными вопросами — дохода и жилья, отметил он. Условия налогообложения необходимо донастроить таким образом, чтобы граждане «увидели для себя необходимые условия для рождения ребенка», полагает Сайфуллин.

Власти не раз заявляли о наличии в России демографических трудностей и предлагали меры по стимулированию рождаемости. В частности, предлагалось освободить родителей в многодетных семьях от уплаты НДФЛ и др.

Минфин обещал следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, однако не исключал корректировок планов по налогообложению исходя из «реалий текущего момента».