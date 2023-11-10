Власти, бизнес и общественники обсудили новые меры поддержки рождаемости

Налоговые льготы по НДФЛ для многодетных семей, регрессивная ставка по ипотеке и модель маткапитала по принципу «больше детей — больше поддержки» — эти и другие стимулы роста рождаемости обсудили на слушаниях в Совете Федерации

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Существующие меры повышения рождаемости в России дают эффект, однако демографическая ситуация все еще остается непростой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 9 ноября в ходе парламентских слушаний на тему «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика» с участием представителей Минтруда, Минздрава, регионов и общественных организаций (РБК следил за трансляцией).

По данным Росстата, в январе—августе 2023 года число родившихся снизилось на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 850,2 тыс. человек, а по итогам всего года ведомство ожидает спад рождаемости на 4,6%. Негативный тренд прогнозируется и в будущем: число родившихся будет последовательно сокращаться до 2028 года, ожидают в Росстате.

Коэффициент рождаемости (количество детей в расчете на одну женщину) тоже будет уменьшаться в ближайшие годы: если в 2022 году он составил 1,42, то в 2023 году сократится до 1,37, а в 2024-м — до 1,32. Показатель снижается с 2015 года, когда он достигал 1,78. Для простого воспроизводства населения России коэффициент должен быть существенно выше и составлять 2,15, заявляли в Росстате.

Если говорить об очередности рождений, то наиболее существенно снижается коэффициент рождаемости вторых детей, заявил в Совфеде глава Минтруда Антон Котяков. В 2022 году он составил лишь 0,46, следует из данных Росстата. «Суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался, а по третьим мы ежегодно наблюдаем рост. <...> За последние шесть лет суммарный коэффициент [рождаемости] третьих и последующих рождений вырос более чем на 12%», — сказал министр.

Для повышения рождаемости, безусловно, необходимо принятие дополнительных федеральных мер, подчеркнул Котяков. По его словам, они должны быть направлены на повышение интенсивности рождений вторых, третьих и последующих детей. Акцент должен быть сделан на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости — это женщины и мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, в том числе те, у кого уже есть дети, считает Матвиенко.

«Появление ребенка не должно приводить к снижению уровня жизни семьи, а наоборот, должно быть началом нового, более благополучного жизненного этапа», — заявила спикер Совфеда.

Налоги и пенсии

В ходе слушаний участниками был предложен ряд мер в сфере налогообложения многодетных семей, а также расширения их пенсионных прав. В частности:

Освобождение от НДФЛ

«Что касается многодетных семей: тоже подумать — освобождение от уплаты подоходного налога. Семья, которая имеет много детей, — ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть, точечные такие, но они очень важны для семей такого рода», — предложила Матвиенко.

С ней согласился полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. «Снятие с многодетных семей НДФЛ было бы идеальным решением», — уверен он.

Целесообразно было бы отказаться от НДФЛ и страховых взносов с материальной помощи компаний сотрудникам с детьми, предложил председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев. Он напомнил, что организация выплачивает миллион рублей семьям работников, где родился третий и последующий ребенок.

«Короткая арифметика: 333 тыс. (страховых взносов сверх 1 млн руб. — РБК) платит организация, а семья получает 870 тыс., то есть 13% мы вычитаем», — сказал он. При этом при налогообложении компаний подобные выплаты, по его мнению, целесообразно признать экономически обоснованными и учитывать при исчислении налога на прибыль.

Расширение налоговых вычетов на детей

В России существует механизм стандартного налогового вычета на детей, напомнил Щеголев. Его размер — 1400 руб. на первого и второго ребенка, 3 тыс. руб. на третьего и последующих детей, и эти суммы не пересматривались 12 лет, констатировал он.

«Мера носит скорее символический характер — как в абсолютный числах [выплат], так и в верхнем пределе дохода, когда она перестает действовать. Если доход на одного родителя 29 тыс. в месяц, то даже эта мизерная мера не работает», — посетовал Щеголев (вычет предоставляется до месяца, в котором доход работника нарастающим итогом с начала года превысил 350 тыс. руб. — РБК).

Снятие ограничений по страховому стажу в декрете

Есть ряд ограничений, которые стесняют права многодетных родителей в российском пенсионном законодательстве, уверен Щеголев. «Период ухода одного из родителей за детьми до трех лет засчитывается в трудовой стаж, но суммарно он не может быть свыше шести лет. Получается, что с пятого ребенка мера уже не действует», — сказал он. По закону пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четверых детей.

Такой подход несправедлив, полагает представитель президента в Центральном федеральном округе. «Понятно, что эти семьи выполняют очень важную общественную работу и по совокупности, когда дети вырастут, взносы от них в пенсионный фонд конечно же будут больше, чем от других семей», — отметил Щеголев.

Жилищный вопрос

На заседании прозвучал ряд предложений, касающихся улучшения жилищной ситуации многодетных семей. А именно:

Продление выплаты на ипотеку в размере 450 тыс. руб.

Субсидия для семей с тремя и более детьми в размере 450 тыс. руб. на погашение уже имеющейся ипотеки применяется в России с 2019 года. По оценке АСИ, эта мера обеспечила более 95 тыс. дополнительных рождений, следует из материалов, продемонстрированных главой агентства Светланой Чупшевой.

«Действие этой меры поддержки, как и семейной ипотеки, истекает в текущем году, и здесь считаю, что требуется решение о ее продлении, и это решение надо принимать как можно быстрее», — заявил министр труда Котяков.

Котяков также отметил, что в Приморском крае размер указанной выплаты увеличен до одного миллиона рублей. «Мы посмотрим, насколько эта мера будет стимулировать людей становиться многодетными, и в случае успеха планируем распространить ее на весь Дальний Восток», — сообщил он.

Расширение льготной ипотеки на вторичку и регрессия ставки

Ипотека по сниженной ставке для семей сегодня доступна только при приобретении новостроек, то есть свежепостроенного жилья, отметил Котяков. «В городах с населением до 250 тыс. человек мы видим, что есть потребность в распространении этого механизма в том числе и на вторичку. <...> C коллегами из Минстроя прорабатываем возможность включения в льготную ипотечную программу механизмов приобретения жилья в небольших населенных пунктах на вторичном рынке», — заявил Котяков.

Возможность приобретать жилье по льготной ипотеке на вторичном рынке должна быть доступна для всех семей с четырьмя и более детьми, считает Чупшева. Кроме того, стоит подумать о введении регрессивной ставки.

«Ипотечные программы не всем доступны, особенно многодетным семьям. Предлагаем настроить программу семейной ипотеки, установив регрессивную ставку в зависимости от количества детей, а также возможность ее использования на вторичном рынке для семей с четырьмя и более детьми», — сказала она.

Строительство качественного жилья в малых городах

Одним из ключевых ограничений рождаемости сегодня выступает вопрос жилья, который особенно остро стоит в небольших городах, сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«В малых городах 20–30 лет не строится никакого жилья. К сожалению, это так. Крупным застройщикам это невыгодно, потому что расходы на метр намного выше, чем при массовой застройке. При этом доходы людей ниже, чем в столицах регионов, инфраструктура старая и изношенная», — констатировал он.

По его словам, квартир в малых городах зачастую «просто не осталось». «В этих городах, если приезжает учитель, врач и хочет купить квартиру, то это сделать практически негде», — отметил он. Поэтому первое, что нужно сделать для поддержания рождаемости в стране, — начинать строить в малых городах качественное жилье.

«Люди не хотят в хрущевку, не хотят в маленькие советские «малосемейки», люди сразу хотят планировать свою жизнь либо в доме индивидуальной застройки, либо в хорошей современной квартире», — указал Никитин.

Семейные планировки квартир

Сегодня строят в основном малокомнатные квартиры, отметила Чупшева. «46,8 кв. м — средняя площадь квартиры в Москве, и семья, например, из четырех-пятерых человек в ней поместится с трудом. Необходимо разработать многодетно-ориентированные планировочные решения жилых помещений, чтобы это были на уровне государства принятые стандарты и требования к застройщикам», — указала она.

Модернизация маткапитала

Участники парламентских слушаний сошлись во мнении, что главной мерой поддержки демографии на сегодняшний день остается материнский капитал. Однако некоторые из них выступили за изменение подхода к его начислению. В частности, надежды на то, что регионы будут поддерживать семьи, где родился третий ребенок, не оправдались, указал Щеголев.

«Сейчас федеральный маткапитал выплачивается за первого и второго ребенка, а за третьего и последующих может выплачиваться региональный. Понятно, что у всех (регионов) возможности разные. <…> Ставка на регионы в этом отношении не сработала, и, конечно же, напрашивается превращение этой меры тоже в федеральную», — заявил он.

Сегодня сложилась «регрессивная шкала» маткапитала, посетовал Щеголев. «Фактически мы видим дестимулирование с точки зрения материнского капитала. Если хотел первого [ребенка] — получил [выплату], второго — ты понимаешь, что можно подумать, а третьего — фактически смысла нет», — указал он. В 2023 году размер маткапитала на первого ребенка составляет 586,9 тыс. руб., на второго (при условии получения выплаты на первого) — 188,7 тыс. руб.

«Ситуация демографическая, в которой мы оказались сегодня, требует сомасштабных решений», — резюмировал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. С ним согласилась и Чупшева. Одно из предложений агентства — внедрение прогрессивной модели материнского капитала на каждого ребенка в соответствии с принципом «больше детей — больше поддержки», следует из продемонстрированных ею материалов.

Улучшение здоровья и борьба с абортами

Важнейшим с точки зрения перспектив демографии является вопрос репродуктивного здоровья населения, сказала замминистра здравоохранения Евгения Котова. Она выделила несколько основных направлений, по которым ведомство будет донастраивать свою работу:

Профилактические осмотры

Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина в возрасте 18–35 лет имеют отклонения в репродуктивной сфере, которые могут привести к нарушениям, заявила Котова. Минздрав работает над совершенствованием проведения профосмотров и диспансеризаций и отрабатывает программу в пилотных регионах.

Положительные репродуктивные установки

Минздрав отработал «речевые модули» для формирования позитивных установок к деторождению у населения, в частности у женщин, которые находятся в состоянии репродуктивного выбора. «Медицинский работник, фельдшер, акушерка нередко являются источником доверительного контакта для пациента», — отметила она.

Сокращение числа абортов

Этому будет способствовать в том числе предметно-количественный учет препаратов, используемых для прерывания беременности. Соответствующий приказ подготовлен Минздравом, он вступит в силу с 1 сентября 2024 года, напомнила Котова. Кроме того, позитивно на динамику абортов будет влиять мотивационное анкетирование — анонимные анкеты, которые позволяют выявить репродуктивные установки женщин, обратившихся за прерыванием беременности, и автоматически подобрать меры поддержки для них.

В последние годы число абортов в России снижается. По данным Минздрава, в 2022 году количество прерываний беременности сократилось на 3,9%, до 395 тыс. операций.