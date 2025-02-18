В Минфине допустили корректировку планов по налогам из-за реалий момента

«Реалии текущего момента» и внешние вызовы будут вносить коррективы в планы по налогообложению и антисанкционным мерам, рассказали в налоговом департаменте Минфина

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Минфин будет следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, но внешние вызовы могут внести коррективы. Об этом заявил директор департамента налоговой политики ведомства Данил Волков на налоговом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020-2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — сказал Волков (цитата по «Интерфаксу»).

Минфин стремится, чтобы изменения налогового законодательства были нацелены на улучшение администрирования, решение точечных задач, в том числе по устранению неопределенностей, рассказал он. Вместе с тем, продолжил Волков, министерство «прекрасно понимает, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать». С его слов, речь может идти не только о повышении налоговой нагрузки на бизнес, но и о с необходимости реализации антисанкционных мер, поддержки отдельных отраслей или решения других экономических проблем.

«Мы будем настроены на то, чтобы с одной стороны, внося меньше коррективы, реагировать на складывающиеся условия, в том числе и внешние вызовы в отношении нашей страны», — резюмировал Волков.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее предупреждал, что налоговая политика может стабилизироваться по мере стабилизации расходных обязательств страны: «Все определяется расходными обязательствами — невозможно ожидать неизменности в доходах, если у нас непонятен объем расходных обязательств».