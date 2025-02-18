 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для юридических лиц ,  
0 

В Минфине допустили корректировку планов по налогам из-за реалий момента

Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2025 году
«Реалии текущего момента» и внешние вызовы будут вносить коррективы в планы по налогообложению и антисанкционным мерам, рассказали в налоговом департаменте Минфина
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минфин будет следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, но внешние вызовы могут внести коррективы. Об этом заявил директор департамента налоговой политики ведомства Данил Волков на налоговом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020-2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — сказал Волков (цитата по «Интерфаксу»).

Минфин стремится, чтобы изменения налогового законодательства были нацелены на улучшение администрирования, решение точечных задач, в том числе по устранению неопределенностей, рассказал он. Вместе с тем, продолжил Волков, министерство «прекрасно понимает, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать». С его слов, речь может идти не только о повышении налоговой нагрузки на бизнес, но и о с необходимости реализации антисанкционных мер, поддержки отдельных отраслей или решения других экономических проблем.

«Мы будем настроены на то, чтобы с одной стороны, внося меньше коррективы, реагировать на складывающиеся условия, в том числе и внешние вызовы в отношении нашей страны», — резюмировал Волков.

Минфин оценит снижение налогов для крупного ресторанного бизнеса
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее предупреждал, что налоговая политика может стабилизироваться по мере стабилизации расходных обязательств страны: «Все определяется расходными обязательствами — невозможно ожидать неизменности в доходах, если у нас непонятен объем расходных обязательств».

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин налоги повышение налогов
Материалы по теме
ЦБ увидел перенос бизнесом на декабрь части годовых премий из-за налогов
Экономика
Путин предложил ввести новый налоговый вычет
Финансы
Представитель Абрамовича опроверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
«Перекресток» снял с продажи рыбу, в которой покупательница нашла червейОбщество, 01:30
В Минфине допустили корректировку планов по налогам из-за реалий моментаЭкономика, 01:02
В Краснодарском крае после атаки дронов сообщили о повреждении 51 домаОбщество, 00:57
Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от повесток в военкоматПолитика, 00:39
Польский премьер назвал экстренный саммит лидеров ЕС «лишь прелюдией»Политика, 00:19
Украинцам призывного возраста начали выдавать паспорта за границейПолитика, 00:16
Аналитики выявили десятки тысяч смартфонов россиян с вредоносным ПОТехнологии и медиа, 00:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборная Канады сыграет с США в финале Турнира четырех нацийСпорт, 00:06
Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое годаСпорт, 00:01
Россияне в 2024 году вдвое чаще просили у банков отсрочки по кредитамФинансы, 00:01
ФНС подтвердила планы по отказу от большинства деклараций по НДФЛЭкономика, 00:00
Мэр Киева сообщил о работе ПВОПолитика, 17 фев, 23:53
Захарова назвала шутку Лаврова про Гренландию «троллингом» лидеров ЕСПолитика, 17 фев, 23:46
Самолет Delta Airlines перевернулся вверх дном аэропорту Торонто. ВидеоОбщество, 17 фев, 23:38