 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ поднял в 1,5 раза прогноз по инфляции в 2025 году

ЦБ: инфляция в конце 2025 года может составить 7–8%
Инфляция в конце 2025 года может составить 7–8%, а среднегодовое значение — дойти почти до 10%, говорится в обновленном прогнозе ЦБ. Еще в октябре он ожидал роста цен лишь на 4,5–5% в 2025 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России ожидает инфляцию в России по итогам 2025 года на уровне 7–8%. Такая оценка содержится в среднесрочном прогнозе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В октябре 2024 года, когда был выпущен предыдущий прогноз ЦБ, регулятор ожидал, что инфляция в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составит 4,5–5%. Также повысились ожидания среднегодового значения инфляции: теперь ЦБ прогнозирует, что в 2025 году она составит 9,1–9,8%. В октябре прогноз был ниже — 4,5–5% на конец года и 6,1–6,8% в среднем по году.

«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media

«По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, сохраняющаяся неопределенность с геополитикой, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции.
Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что годовая инфляция будет оставаться вблизи 10% в ближайшие кварталы и к концу года замедлится до 7,2%. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции», — сказал РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Изменился и прогноз ЦБ по ключевой ставке в 2025 году. Ее среднегодовое значение составит 19–22%, хотя осенью прошлого года ЦБ рассчитывал, что она будет на уровне 17–20%. На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но отметил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Также поменялся прогноз по ВВП: теперь его рост ожидается на уровне 1–2% вместо 0,5–1,5%, как прогнозировалось в октябре прошлого года.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Инфляция ЦБ экономика России
Материалы по теме
Банки не заложили новое повышение ставки ЦБ в феврале
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на ОИСпорт, 14:59
Путин пожелал Развожаеву победить на выборах губернатора СевастополяПолитика, 14:57
Акции «ФосАгро» падают вопреки ралли: при чем тут рубль и что дальшеИнвестиции, 14:49
В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференцииПолитика, 14:34
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
ЦБ поднял в 1,5 раза прогноз по инфляции в 2025 годуФинансы, 14:34
После пожаров Лос-Анджелес затопил сильный ливеньОбщество, 14:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал, что Украине надо вместо вступления в НАТОПолитика, 14:26
Производителя «ФрутоНяни» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCoБизнес, 14:25
«Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой атаке через почтуТехнологии и медиа, 14:16
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 14:15
В секторе Газа анонсировали освобождение россиянинаПолитика, 14:13
Фигуристы Худайбердиева и Базин опровергли сообщения о завершении карьерыСпорт, 14:05
В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы полосыОбщество, 14:04