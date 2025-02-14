ЦБ поднял в 1,5 раза прогноз по инфляции в 2025 году

Инфляция в конце 2025 года может составить 7–8%, а среднегодовое значение — дойти почти до 10%, говорится в обновленном прогнозе ЦБ. Еще в октябре он ожидал роста цен лишь на 4,5–5% в 2025 году

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Банк России ожидает инфляцию в России по итогам 2025 года на уровне 7–8%. Такая оценка содержится в среднесрочном прогнозе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

В октябре 2024 года, когда был выпущен предыдущий прогноз ЦБ, регулятор ожидал, что инфляция в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составит 4,5–5%. Также повысились ожидания среднегодового значения инфляции: теперь ЦБ прогнозирует, что в 2025 году она составит 9,1–9,8%. В октябре прогноз был ниже — 4,5–5% на конец года и 6,1–6,8% в среднем по году.

«На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дезинфляционные риски связаны с более быстрым замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении ЦБ.

«По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, сохраняющаяся неопределенность с геополитикой, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции.

Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что годовая инфляция будет оставаться вблизи 10% в ближайшие кварталы и к концу года замедлится до 7,2%. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции», — сказал РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Изменился и прогноз ЦБ по ключевой ставке в 2025 году. Ее среднегодовое значение составит 19–22%, хотя осенью прошлого года ЦБ рассчитывал, что она будет на уровне 17–20%. На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но отметил, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Также поменялся прогноз по ВВП: теперь его рост ожидается на уровне 1–2% вместо 0,5–1,5%, как прогнозировалось в октябре прошлого года.